أتابع على بعض القنوات العربية، برامج وتحليلات سياسية تسلط الضوء على أزمة المنطقة وتستشرف مآلاتها، ولاحظت أنه يتكرر بين بعض أروقتها حديثٌ يُسوّق لفكرة «احتواء التصعيد في اليمن»، وتسويات، ووقف عمليات التحالف... إلخ، وهو طرح لا يخرج عن كونه سخفاً وقراءة قاصرة تغفل تشابك الجبهات، أو مقاربة مفضوحة تتعامى عن الجذور الحقيقية للأزمة، وتخشى تحييد مخاطر المليشيا الحوثية عن اليمن والسعودية على حد سواء، وهذه أجندات نعرفها ونعرف صناعها، والمشهد في الواقع أبعد من كونه نزاعاً محلياً يُدار بالمسكنات والهُدن والتسويات العابرة، إنه امتداد لمشروع قديم يستهدف المملكة بزرع ذراع إرهابية على حدودها الجنوبية، ويطمح في الوقت ذاته إلى الإمساك بخناق الممرات المائية وتهديد أمن الملاحة الدولية التي يعتمد عليها اقتصاد العالم بأسره.

نحن أمام شبكة إرهاب متعددة الأذرع، لا تعترف بالحدود ولا تقف عند سقف جغرافي بعينه، وما تفعله مليشيا الحوثي، التي تأتمر تحت ما يسمى «توحيد الساحات» وتوسيع الجبهات، ليس سوى حلقة في سلسلة تخريب أوسع، تتجلى بوضوح في استهداف إمدادات الطاقة ومنشآت النفط والمرافق الحيوية التي تمس استقرار المنطقة والعالم، وفي مواجهة هذا النمط من التهديد المتجدد، يصبح الحديث عن بدائل الحسم أشبه بمحاولة إطفاء حريقٍ بقطرات ماء، بينما تتصاعد ألسنة اللهب من كل اتجاه.

من هنا، فإن وقوف المملكة إلى جانب الشرعية اليمنية، وسعيها الدؤوب لاستعادة استقرار اليمن وصون أمن حدودها، ليس خياراً ترفياً ولا اندفاعاً ظرفياً، بل واجب تفرضه طبيعة الجغرافيا، وضراوة المهددات المحيطة، ومسؤولية حماية الأمن الإقليمي والدولي، فالدولة التي تُستهدف مقدراتها ومنشآتها النفطية والحيوية لا تملك رفاهية الرهان على أنصاف الحلول مع تنظيمات تتخذ من الفوضى عقيدة ومن العنف وسيلة.

إن من يقدمون الحلول الواهية يتجاهلون حقيقة بسيطة: الإرهاب حين يُمنح مساحة للبقاء والتمدد يعيد إنتاج نفسه بأدوات أخطر، وحماية اليمن واستقراره وردع التهديدات على حدودنا هما حجر الزاوية لأي أمن حقيقي، فإما أن يُجتث الخطر من جذوره، وإما أن يظل العالم بأسره رهينة ابتزازٍ لا يعرف حدوداً.. والمملكة لم تألُ جهداً بتقديم كل الحلول، ولكن؛ ووفقاً لخطورة معطيات المرحلة فالحل هو ما يجري في الميدان، ومن حدود المملكة جنوباً إلى باب المندب.. معركة واحدة لا تقبل أنصاف الحلول!