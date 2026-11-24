فشل ويلسون في جعل الولايات المتحدة تنضم لعصبة الأمم بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، رغم أنه تم طرح واحد من أعظم أطروحات السلام وفقاً لمبادئ ويلسون 14، بل إن الولايات المتحدة أقرت ثلاثة قوانين للحياد، وكان آخرها قانون الحياد 1939. ورغم أنه القانون الأخف وطأة حافظ على الحياد بشكل رسمي مع تخفيف بعض القيود لدعم الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.. أضاعت الولايات المتحدة فرصة بناء نظام عالمي بعد الحرب العالمية الأولى ودخلت فيما يشبه العزلة، مما جعل نشوب حرب عالمية ثانية ممكنة ومتاحة. لكن ضربة بيرل هاربر 1941، أسقطت قانون الحياد وجعلت لا مفر من الدخول في الحرب العالمية الثانية مبكراً هذه المرة وليس على غرار دخولها المتأخر في الحرب العالمية الأولى.

أدركت الولايات المتحدة، أن عدم وجود نظام عالمي مبني على القواعد مدعوماً بنظام اقتصادي ليبرالي سوف يجعل فرص اندلاع حرب عالمية ثالثة كبيرة جداً، لذلك عقدت مؤتمر طهران 1943، والذي أسس لقيام الأمم المتحدة بديلة عن عصبة الأمم، واستمر المؤتمر 4 أيام شكل بداية توافق مبكر بين قوتين في طور التشكل ليكونا قوتين عظميين أمريكا والاتحاد السوفيتي، بحضور روزفلت وستالين وعقل سياسي تشرشل الذي أوجد لبلاده كرسياً على طاولة التفاوض وبريطانيا في لحظة أفول، ثم أتى مؤتمر بريتون وودز الذي شكل النظام المالي والنقدي العالمي والذي استمر 22 يوماً 1944، ثم مؤتمر يالطا 1945، والذي كان بداية تشكل حقيقي لهيمنة أمريكا والاتحاد السوفيتي على المشهد العالمي، والذي أصر روزفلت على جعل الصين العضو الدائم في مجلس الأمن مع فرنسا وبريطانيا بالإضافة إلى أمريكا والاتحاد السوفيتي، واستمر المؤتمر ثمانية أيام وشهد الكثير من تهكمات روزفلت على تشرشل وانفراج أسارير ستالين، واختتم مسار بداية بناء نظام عالمي جديد في مؤتمر بوتسدام 1945، والذي استمر 17 يوماً. استطاع النظام العالمي الجديد بثانية أمريكا والاتحاد السوفيتي والمبني على القواعد أن يمكن العالم عبر أكثر من 8 عقود بمنع نشوب حرب عالمية ثالثة عبر منظمته الأمم المتحدة، وبالتوازي أنشأت الولايات المتحدة نظاماً اقتصادياً ليبرالياً، يستند على حرية التجارة وحرية تنقل الأفراد والأموال ومؤسسات لها فعاليتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بينما أنشأ الاتحاد السوفيتي نظاماً اقتصادياً اشتراكياً كان له الدور الأبرز في تفكك الاتحاد السوفيتي في 26 ديسمبر 1991، لترثه روسيا والتي بدلت جلدها الاقتصادي لتتبنى اقتصاد السوق وتنخرط بلا هوادة في النظام الاقتصادي الليبرالي. وكانت الصين ترقب التغيرات الدولية بعد ثورة ماو، وترى مقعدها في مجلس الأمن والأمم المتحدة يمنح للصين الوطنية (تايوان) وفشل القفزة الكبرى وفشل الثورة الثقافية وعداء بين موسكو وبيجن بلغ ذروته في عام 1969، بوضع قرابة 700 ألف جندي سوفيتي على حدود الصين الشمالية، رأت الصين في زيارة كيسنجر السرية لها 1971 بواسطة باكستانية طوق النجاة لها من خناق السوفيت، فكان اتفاق شنغهاي 1972، بين أمريكا والصين الذي شكل المرتكز الأهم لنهضة الصين الحديثة عبر السماح للطلبة الصينيين بالدراسة بالجامعات الأمريكية وتقديم التكنولوجيا الأمريكية للصين وإقرار أمريكا مبدأ (الصين الواحدة). اتخذت الصين قرارها التاريخي عبر إصلاحات دنغ شياو بينغ 1979، تبني ولو متأخراً الليبرالية الاقتصادية أو كما أصبحت تسميه (اقتصاد السوق الاشتراكي)، وكان الناتج المحلي الأمريكي في ذلك الوقت يشكل 14 ضعف الناتج المحلي الصيني، ولكن عندما وصل الرئيس الأمريكي ترمب في نوفمبر 2026 للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في شنجن ومعهم الرئيس الروسي بوتين كان الناتج المحلي الأمريكي يساوي فقط مرة ونصف الناتج المحلي الصيني (أمريكا 32 تريليون دولار - الصين 21 تريليون دولار)، بينما كان الناتج المحلي للاتحاد السوفيتي 1979 قرابة 700 مليار دولار.. الآن تقترب روسيا (كانت واحدة من جمهوريات الاتحاد السوفيتي الـ 15) من 3 تريليونات دولار. لم يذهب الرؤساء الثلاثة للقمة بحثاً عن نظام عالمي جديد على غرار ما حدث في طهران ويالطا وبوتسدام، إنما للحفاظ على النظام العالمي الحالي المبني على القواعد وإصلاح مؤسساته وعلى رأسها الأمم المتحدة، وأيضاً عدم زعزعة النظام الاقتصادي الليبرالي، والذي في جوهره حرية التجارة وحرية انتقال الأموال والأفراد وحرية الملاحة وحرية تدفق النفط ومشتقاته، فحضر آدم سميث وكينيز وتوجت الصين قوة عظمى ثالثة، وخرج من قاعة القمة ماركس وانجلز والاتحاد الأوروبي وبريطانيا. قمة شنجن بدقائقها التسعين كانت أقرب لقمة هلسنكي 1975، والتي خفضت حدة التصعيد في الحرب الباردة وأقرت حدود الدول الأوروبية، وعدم استخدام القوة لتغيير حدود الدول، فانبثق مسار هلسنكي والذي كان له الكثير من الإيجابيات وقليل من الآثار السلبية. العالم الآن أقرب لتشكل مسار شنجن، قد يكون قادراً على خلق توافقات بين القوى العظمى الثلاث أمريكا وروسيا والصين. لكن تعميق هذا المسار رهن أولاً بقدرة ترمب على الحفاظ على علاقته المميزة مع بوتين وبينغ ثانياً وقدرة من يأتي بعد ترمب في المكتب البيضاوي بعد 2028، سواء كان جمهورياً أم ديمقراطياً على التمسك بهذا المسار وإخراجه من الحسابات الأمريكية الداخلية الضيقة لترسيخ سلام دائم، صاغ أسسه الأولى الفيلسوف الألماني (كانت).