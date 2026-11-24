أعادتنا بعض الحوارات إلى سنوات إذا تذكرنا فصولها وأحداثها نتذكر أناساً تمت الإساءة لهم من خلال اختراقات حدثت لو حدث ربعها اليوم كان تحول أولئك الأبطال إلى مواقع أخرى لا علاقة للرياضة بها، ولهذا لا أعلم ماذا سنجني من فتح تلك الحوارات، وما العائد على رياضتنا من النبش في تلك الدفاتر أو الملفات؟

أعلم يقيناً أن جيل اليوم والمستمتع بكرة القدم السعودية ودوريها العالمي لا تعنيه تلك السرديات ولا يأبه بها؛ لأنها تستحضر عنتريات لو دققنا في أحداثها تقودنا إلى تجاوزات تم رميها في سلة المهملات.

أستغرب من قناة مشروعنا الرياضي (ثمانية) الذهاب إلى زمن جيلنا الحالي يضحك منه ولا يصغي لأبطاله.

كان الأجدى من قناتنا المحترمة أن تقدم لنا ما يشبه مرحلة اليوم ونجوم اليوم.

نريد أن نسمع ونرى رونالدو في حوار من حيث يسكن في الرياض ونبحث عن حوار يقدم لنا توني من البلد في جدة.

الأسماء كثيرة وكبيرة في دورينا.. لاعبون ومدربون من الظلم أن تتركوهم وتستحضروا ثمانية ألمانيا، وخطف كالون، وعقد نور، والتوقيع مع هوساوي، وإيقاف السعران.

مثل هذه الحوارات مكانها قناة الذكريات أو قناة الماضي الرياضية، فالمكتبة فيها ما لذ وطاب من هذه الحوارات.

صحيح أن الترند بات يحكم ويتحكم في كثير من البرامج وردة الفعل أياً كانت تغري على البحث عمن يريدون العودة إلى الضوء ولو بكذبة.

نحترم الماضي ورواده ورموزه؛ لأنهم احترموا أنفسهم وغادروا بهدوء.

رسالة:

‏رياضتنا بكل تفاصيلها الجديدة تسلم عليكم.. وتطالبكم بدفن الماضي، والذهاب معها للمستقبل.. فتح الملفات القديمة واستحضار الماضي الذي لا يواكب المرحلة ليس في صالح أحد.

‏أحبابي في قنوات ثمانية (٨).. هل ما تقدمونه اليوم من خلال تذكيرنا بمرحلة يجب نسيان سلبياتها.. هل يمثل هذا أحد أهدافكم، وهل بمثل هكذا طرح سنرتقي ونتقدم برياضتنا (إعلامياً)؟

‏الإثارة المبتذلة لا موقع لها اليوم في مرحلة مهمة ونشطة ورافضة لكل متسلق أو متسلل.

ومضة:

‏كنتُ تائهاً حتى عرفتُ طريق الكتب؛ فعلمتني القراءة أن للعالم وجوهاً كثيرة، وأن الحياة أوسع من حدود تجربتنا.