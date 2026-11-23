خلال لقائه رجال ونساء الأعمال في غرفة تجارة الرياض، أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن السماح لشركات المحاماة الدولية بتأسيس شركات ومكاتب محاماة داخل المملكة لن يسمح لغير المحامين السعوديين بالترافع أمام المحاكم، وهو إجراء، كما يبدو، يهدف إلى دعم المحامين السعوديين !

في الحقيقة، ومن باب الطرفة، لا أتخيل أن أرى في قاعات محاكمنا، محامين عرباً وأجانب اشتهروا بسلاطة اللسان في محاكم بلدانهم، ويظهرون حدة بالغة في وسائل إعلامها ومنصات التواصل الاجتماعي، وأظن أن القارئ سيقفز فوراً إلى ذهنه مثال حي لمن أقصد !

وربما يمنع النظام غير المحامين السعوديين، في المرحلة الحالية، من الترافع أمام المحاكم، لكن لا أظن أنه يمنع مشاركتهم في دراسة القضايا وكتابة المسودات وإعداد المرافعات، وإلا فما فائدة السماح لشركات المحاماة الأجنبية بالعمل داخل المملكة؟ لذلك، أجد في السماح لهذه الشركات بالعمل داخل المملكة فائدة عظيمة للمحامين السعوديين، تتمثل في اكتساب الخبرة والاستفادة من الخبرات الأجنبية التي ستزاملهم، بما ينعكس في النهاية على رفع مستوى مهنة المحاماة، وتحقيق العدالة، وضمان حقوق الموكلين !

وخلال السنوات الأخيرة، شهد قطاع المحاماة تطوراً هائلاً أسهم في تطوير القضاء نفسه ورفع كفاءة تحقيق مضامين العدالة، كما أن وزارة العدل، التي سبقت الجميع في تطوير أدواتها الرقمية، مهدت الطريق أمام وجود بنية عدلية وقضائية حيوية وفاعلة. وكانت لي تجربة شخصية في قضية تخص أحد العاملين لدي، انتهت بالحكم ضده لثبوت خطئه، لكن الإجراءات الرقمية السهلة التي شهدتها بنفسي كانت محل إعجاب وتقدير !

باختصار.. تطور القضاء، ودعم المحامين السعوديين، وتعزيز مبادئ العدالة في مراحل وإجراءات التقاضي، جميعها عوامل تحقق العدل !