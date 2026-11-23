فجأة غدت الدبلوماسية في المنطقة والعالم أكثر ضجيجاً من صوت البارود! فبينما يهدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القادةَ الإيرانيين بالعودة إلى الحرب، كي يفيق المرشد الأعلى من سُباته العميق ليواجِّه وقادة بلاده الجحيم مهما كان «الرد الجغرافي». نعلم جيداً، فيما لو عطست واشنطن تجاه طهران لسارعت الأخيرة إلى استهداف دول الإقليم وحرّكت ذيولها (وكلاءها) تجاه دول الخليج العربية بحجة الرد بـ«ضرب المصالح الأمريكية»، وهنا ترغب إيران بنقل «الفايروس» وعدواه وعداوته إلى «بلاد العم سام»، حتى تتدحرج كرة «النار» والانزلاق نحو المزيد من الفوضى والدمار. وإذا زمجر البيت الأبيض، ولوّح بالحرب، فإن طهران ستُولوِل وتطلق المسيّرات والصواريخ نحو «الجار المسلم» تحت شعار «الموت لأمريكا»! ولا شك ليس أمام الجميع خيار سوى الدبلوماسية، من أجل تعظيم السلام واستقرار الإقليم والحفاظ على حياة شعوبه. رأينا خلال الفترة الماضية، وفوداً تروح وتجيء.. مؤتمرات تُعقد وتُنفض.. مبعوثين يعبرون الأجواء لنقل رسائل سياسية، وتشكيل مشهد دبلوماسي، الأعجب أن قطب الدبلوماسية الأكبر- القارة العجوز (أوروبا)- في غياب كامل عن المشهد، كأن الأمر لا يعنيها سوى التطمينات، والإعراب عن التضامن أو الاستنكار. لربما شاخت تلك القارة بحيث لم تعد قادرة على دفع ثمن بديل للدبلوماسية.



وفي خضم هذا المشهد المضطرب، جاءت قمة شنجن التي جمعت قادة الصين والولايات المتحدة وروسيا، لتؤكد أهمية التزام القوى الثلاث بالاستقرار الإستراتيجي والأمن الدولي، ومنع انتشار الأسلحة النووية، والإقرار بأن الحرب النووية لا منتصر فيها، فضلاً عن تعزيز أمن الطاقة وإصلاح الأمم المتحدة. وإذا كانت القوى الكبرى قد أدركت أن الحوار ضرورة لتجنّب الصدام، فإن الاختبار الحقيقي يكمن في ترجمة هذه التفاهمات إلى خطوات عملية لإنهاء الحروب واحتواء التصعيد في الشرق الأوسط، وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. فالدبلوماسية لا تُقاس بما يصدر عن القمم من بيانات، بل بما تحققه من سلام واستقرار. وإذا كانت واشنطن وموسكو وبكين تدرك أهمية التفاوض رغم خلافاتها، فإن السؤال: لماذا تبقى منطقتنا رهينة التهديد والتصعيد، بينما يجلس الكبار إلى طاولة الحوار؟.



الدبلوماسية ليست هي ربطة العنق والسجاد الأحمر اللذَيْن نعرفهما تقليدياً. فمن الخصوم والأعداء ما لا تنفع معهم سوى «دبلوماسية القوة»... أو ما يمكن أن يسميّه رجل الشارع العادي «دبلوماسية العين الحمراء». ودبلوماسية القوة هي الأجدى نفعاً وأشد مَضَاضةً مع الخصم «الغدار»، ناقض الوعود والعهود. وتلك في حد ذاتها تحتاج إلى تحركات خاصة، وخبرة في حلحلة الأزمات والنزاعات. وتختلف في ممارستها بين مدرستَي الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل. يقول روزفلت: «تحدّث بنبرة ناعمة وأنت تحمل عصا غليظة... ستضمن أنك ماضٍ إلى أبعد ما يمكن». ويضع المسألة نفسها بشكل آخر: «لا تضرب مطلقاً إذا كان ممكناً بشكل مشرِّف أن تتفادى الضرب. ولكن لا تضرب ضرباً ناعماً قط». أما تشرشل الماكر فيقول بسخريته المعهودة: «الدبلوماسية هي فنّ أن تقول للآخرين اذهبوا إلى الجحيم، ولكن بطريقة تجعلهم يسألونك عن الاتجاه الذي ينبغي أن يسلكوه». ولكنك تحار في أي دبلوماسية ستجدي مع خصوم أشرار أصلاً؟ خصوم ينتظرون أن «يُضربوا» لينتقموا منك أنت. ويعدُّون أنفسهم من أولي القوة حين يأخذونك بجريرة غيرك. ولا يخجلون من أن يكونوا هم أنفسهم جزءاً من دبلوماسية تهدف إلى تجنيب المنطقة النزاعات والتشظي. تراهم يجولون، ويحضرون الاجتماعات، ويدلون بالتهديدات، في ثنايا تصريحاتهم، وينتظرون أن يصدِّق الناس أنهم دبلوماسيون، ومعتدلون، وباحثون عن حلول. وهم في حقيقتهم من الدائرة الضيّقة نفسها التي تقود البلاد من خلال قوات الحرس الثوري، التي تتظاهر بأنها خاضعة لمرشد لم يره أحد منذ مقتل والده في فبراير الماضي.



هل يعقل أن يعادي نظام «ثيوقراطي» شعوباً تجاوره لعقود عدة؟ من المؤكد أننا لا نريد سوءاً للشعب الإيراني، لكن قادته يرون أن الدبلوماسية الحقة تكمن في التحدي والتظاهر بالقوة، والقدرة على إيذاء الجيران.



الأكيد أننا لن نتخلى عن دبلوماسية المحبّة، وعن تعاطفنا الإنساني مع الشعب الإيراني، الذي أنهكته الحصارات، والعداوات، والفقر، بدفع حكومته أمواله لعملاء ووكلاء ومليشيات إرهابية خارج الحدود، لكننا نتمسّك أيضاً بدبلوماسية تشرشل وروزفلت. فالعصا لمن آذى، ومن أدمن التهديد، والعدوان، وتفنّن في حشد «الأذيال» ليقوموا بالمهمات القذرة نيابةً عنه.