- الصحة هي الركيزة الأساسية لحياة الإنسان، وهي من أهم مقومات جودة الحياة، فلا شيء يضاهي أن يجد الإنسان الرعاية الصحية والعلاج الذي يحتاج إليه في الوقت المناسب.



- ومن واقع تجربتي الصحفية الطويلة، أجد أن من الإنصاف أن أتحدث عن القطاع الصحي في المدينة المنورة، وأن أستعرض كيف كان في الماضي، وكيف أصبح اليوم، بعيداً عن المجاملة، وبكل شفافية وموضوعية.



- خلال سنوات عملي الصحفي، كتبت العديد من التقارير والتحقيقات الصحفية التي تناولت واقع الخدمات الصحية في المدينة المنورة، ونقلت من خلالها آراء الأهالي وملاحظاتهم، ورصدت أبرز التحديات التي كانت تواجه القطاع الصحي آنذاك.



- ولعل أبرز ما كان يلفت الانتباه في تلك المرحلة هو عدم رضا شريحة من الأهالي عن مستوى الخدمات الصحية، وهو أمر كانت تقف خلفه عدة أسباب، من بينها محدودية عدد المستشفيات والمراكز الصحية مقارنة بالنمو السكاني والطلب المتزايد على الخدمات العلاجية.



- ففي ذلك الوقت، كانت المدينة تعتمد بصورة كبيرة على مستشفى الملك فهد، ومستشفى أحد، ومستشفى ضربات الشمس، إلى جانب ما كانت تتحمله الشؤون الصحية من مسؤوليات إضافية خلال مواسم الحج، وما تتطلبه من جهود كبيرة لتقديم الرعاية الصحية لضيوف الرحمن وزوار مدينة المصطفى، عليه أفضل الصلاة والسلام.



- لكن المشهد الصحي في المدينة المنورة شهد خلال السنوات الماضية تحولاً كبيراً، يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة بصحة المواطن والمقيم، والحرص على تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بجودتها.



- ومن أبرز ملامح هذا التحول افتتاح مركز القلب، الذي أسهم في إنهاء معاناة كثير من المرضى الذين كانوا يضطرون إلى السفر خارج المدينة لتلقي العلاج. كما شكّل افتتاح مدينة الملك سلمان الطبية نقلة نوعية ورافداً مهماً للمنظومة الصحية، بما تضمه من إمكانات وخدمات طبية متخصصة.



- ولا يمكن إغفال مستشفى الملك فيصل بالمدينة المنورة، الذي أصبح معلماً طبياً بارزاً، إلى جانب تطوير مستشفى أحد ومستشفى الملك فهد، والتوسع في إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، وافتتاح عدد من المراكز الصحية النموذجية التي تعكس تطوراً واضحاً في التصميم والتجهيز وجودة تقديم الخدمة.



- هذه التحولات لم تقتصر على زيادة عدد المنشآت الصحية، بل امتدت إلى تطوير أساليب تقديم الرعاية، والاستفادة من التقنية، وتسهيل وصول الخدمات إلى المستفيدين. فأصبح الدواء يصل إلى منازل المرضى، وتوفرت خدمات مخصصة لكبار السن، من بينها خدمات الرعاية والكشف المنزلي، وهي مبادرات تستحق التقدير والإشادة.



- لقد كنا في السابق نكتب عن التحديات والإشكاليات التي تواجه القطاع الصحي، انطلاقاً من دور الصحافة في نقل صوت المواطن والمساهمة في تحسين الخدمات. واليوم، ومن باب الإنصاف والموضوعية أيضاً، فإن ما شهدته المدينة المنورة من تطور صحي يستحق أن نسلط عليه الضوء، وأن نشيد بكل جهد أسهم في تحقيقه.



- ولا يعني ذلك أن العمل الصحي وصل إلى مرحلة الكمال، فكل منظومة خدمية تحتاج إلى التطوير المستمر، والاستماع إلى ملاحظات المستفيدين، ومعالجة أوجه القصور أينما وجدت. لكن من المهم الاعتراف بحجم ما تحقق، وعدم إغفال ما شهدته المدينة من نقلة واضحة في مستوى الخدمات والإمكانات الطبية.



- وفي هذا السياق، لا بد من تقديم الشكر والتقدير لأمراء منطقة المدينة المنورة الذين تعاقبوا على إدارتها، وكانت لهم بصمات وجهود في دعم مسيرة التنمية والارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالي، وكذلك لمديري الشؤون الصحية وقيادات التجمع الصحي الذين أسهموا في هذه المسيرة.



- وأخص بالإشادة مدير التجمع الصحي بالمدينة المنورة، عبدالرحمن دبي، الذي أقدّر جهوده وحرصه على متابعة الملاحظات والاستماع إليها بصدر رحب، والتوجيه بمعالجتها، وهو نهج يعكس أهمية التواصل المباشر مع المستفيدين والتعامل الجاد مع احتياجاتهم.



- ختاماً..من حق المدينة المنورة وأهلها أن يفخروا بما تحقق في القطاع الصحي، ومن واجبنا كإعلاميين أن ننقل الصورة كاملة؛ ننتقد عندما تكون هناك ملاحظات تستحق النقد، ونشيد عندما تكون هناك إنجازات تستحق الإشادة.



- فالصحة ليست مجرد مستشفيات ومبانٍ وتجهيزات، بل هي رعاية واهتمام وإنسانية، والأهم أن يشعر المواطن والمقيم بأن صحته وسلامته تأتيان في مقدمة الأولويات.



وهذا ما نأمله ونطمح إلى استمراره وتطويره