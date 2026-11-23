في عام 2015، استيقظ العالم على واحدة من أكثر القصص فجاجة وجشاعة في تاريخ الصناعات الدوائية؛ حين استحوذت شركة «تورينج للأدوية» بقيادة رئيسها التنفيذي الشاب مارتن شكريلي -الذي كان في بداية الثلاثينيات من عمره- على حقوق تسويق دواء «دارابريم» المنقذ لحياة مرضى نقص المناعة والسرطان. لم يبتكر الرجل وشركته الدواء، ولم ينفقا دولاراً واحداً في أبحاثه، بل اكتفيا بتوقيع صفقة استحواذ، ثم اتخذ قراراً بليلة واحدة رفع فيه سعر القرص الواحد من 13.5 دولار إلى 750 دولاراً، بزيادة تجاوزت خمسة آلاف بالمئة! وحين ضجّ الرأي العام واستدعاه الكونغرس للمساءلة، وقف ببرود مستفز يدافع عن حق شركته في تعظيم الأرباح وفق قواعد السوق الحرة، دون أن يملك أحد سلطة إجباره على التراجع عن تسعير حياة البشر وفق منطق الربح الخالص.



هذا هو الغرب الذي سوّق له فرانسيس فوكوياما يوماً بوصفه «نهاية التاريخ»؛ أي النموذج السياسي والاقتصادي والاجتماعي النهائي الذي يُفترض أن يقف عنده العالم فلا يجد بعده ولا قبله سوى نقطة الختام! غير أن واقعاً كهذا يكشف هشاشة ذلك الوعد المثالي حين يتحول السوق من أداة لخدمة الإنسان إلى ساحة مفتوحة لابتكار أشكال جديدة من القسوة باسم الحرية الاقتصادية. وهي كذلك صورة صارخة لجموح الرأسمالية حين تخرج عن ضوابطها؛ تلك المنظومة التي قال عنها عرّابها آدم سميث في كتابه «ثروة الأمم» عام 1776: «ليس من إحسان الجزار أو صانع الجعة أو الخباز نتوقع عشاءنا، بل من مراعاتهم لمصلحتهم الذاتية». غير أن سميث حين تحدّث عن المصلحة الذاتية كان يفترض وجود منافسة وتوازن يحدّان من الجشع، لا أن يصبح المريض رهينةً لاحتكارٍ يرفع سعر دواء قد ينقذ حياته إلى خمسين ضعفاً في ليلة وضحاها!



على الضفة الأخرى من العالم، وتحديداً في الشرق، كانت الهند قد رسمت قبل ذلك بسنوات قليلة مساراً مغايراً تماماً؛ ففي مارس 2012، وحين رأت نيودلهي أن سعر دواء «نيكسافار» لعلاج سرطان الكلى والكبد -الذي تبيع شركته الأم «باير» الألمانية جرعته الشهرية بنحو 5500 دولار- يفوق قدرة مواطنيها، لم تقف مكتوفة الأيدي أمام قدسية براءات الاختراع، بل فعّلت سلاح «الترخيص الإجباري» المنصوص عليه في قانونها، ومنحت شركة محلية حق تصنيعه وطرحه للمرضى بنحو 175 دولاراً فقط، بتخفيض تجاوز 97 في المئة، واضعة حق المريض في الحياة فوق حق الاحتكار في الربح.



هاتان الحادثتان تختصران بوضوح الفارق الجوهري في الفلسفة الاقتصادية والأخلاقية بين منظومتين: غربٌ يقدّس «الملكية الفكرية» وآليات السوق إلى الحد الذي قد يبيح فيه احتكار دواء منقذ للحياة أو مضاعفة سعره عشرات الأضعاف تحت مظلة القانون وحرية التجارة، وشرقٌ لا يزال ينظر إلى الدواء والغذاء بوصفهما أمناً قومياً وحقاً أصيلاً للإنسان، لا مجرد سلعة تخضع لمزاج مستثمر أو بورصة.



وفي منطقتنا، أدركت المملكة العربية السعودية مبكراً خطورة ترك سوق الدواء لتقلبات التسعير العشوائي؛ فبنت منظومة رقابية وتنظيمية صارمة تتولاها الهيئة العامة للغذاء والدواء لتحديد سقوف الأسعار ومراجعتها وفق معايير علمية واقتصادية عادلة، إلى جانب تعزيز الشراء الموحد وتوطين الصناعات الدوائية. وهو نهج يعكس رؤية متوازنة تحمي صحة المواطن وتضمن استدامة الإمدادات الدوائية دون أن تفرّط في تشجيع الابتكار والاستثمار المنضبط.



ولعل المفارقة الأبلغ أن القوانين الدولية ذاتها -ومنها اتفاقية حقوق الملكية الفكرية (تريبس)- تمنح الدول هامشاً سيادياً لحماية مواطنيها في حالات الضرورة الصحية، لكن الفارق يكمن في «الإرادة» وفي تعريف الأولويات: هل تُدار الدول لحماية موازين الأرباح، أم لحماية أرواح البشر؟



إن التقدم العلمي الذي أنتجته مختبرات الغرب لا يمكن إنكاره، وهو يستحق التقدير والعائد المجزي الذي يضمن استمرار الابتكار، لكن التجربة الهندية أثبتت أن ثمة خطاً أحمر يجب ألا يُتجاوز؛ فحين تتحول براءة الاختراع من حافز للإبداع إلى أداة للإبادة البطيئة للفقراء، يصبح التدخل السيادي واجباً أخلاقياً لا ترفاً سياسياً.



وفي السنوات القليلة الماضية، لم يكن خافياً على القراء والمتابعين في دول الخليج العربي ما شهده سوق بعض الأدوية من «تغوّل» في الأسعار، لا سيما في العلاجات التخصصية والحديثة؛ غير أن ما يطمئن النفوس هو الثقة الراسخة لدى المواطن الخليجي في قياداته التي تضع صحة الإنسان وأمنه في مقدّمة الأولويات. وحبذا لو تتجه السياسات الدوائية في دولنا نحو مزيد من الجرأة في كبح جموح أسعار الأدوية باهظة الثمن عبر توسيع التوطين، وتعزيز البدائل، وحتى الاستفادة من الأدوات القانونية والمرونات التي تتيحها الاتفاقيات الدولية عند الضرورة، بحيث يُكسر احتكار الكلفة العالية ويُحفظ حق المريض مهما كان ثمنه لدى الشركات المنتجة.



وختاماً، نحن دولٌ مسلمة تستند إلى مبدأ سماويٍّ خالد، هو حقاً ما نستطيع أن نطلق عليه بكل فخر «نهاية التاريخ» في أسمى معانيه الإنسانية، في قول الحق سبحانه وتعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾.