أعتقد أن مدرب النصر «آنج بوستيكوجلو» وقائده «كريستيانو رونالدو» قدما النصر هدية للأهلي، الذي استغل كل ظروف المباراة، وهزم النصر، الذي لم يكن يريد أن يعيش لحظات الانتصار التي أتيحت له في أول ٢٠ دقيقة من المباراة. يستغرب المتابع النصراوي أحياناً عندما يشاهد نجماً أسطورياً وعالمياً بلغ من العمر الكثير في الملاعب يعجز عن توظيف خبرته في خدمة الفريق. كريستيانو رونالدو أحد أهم أساطير كرة القدم على مر التاريخ، وقد لا يأتي من ينافسه على بعض مكتسباته وأرقامه، لكن مع الأسف يغرق في «شبر مويه» حين تخرج نتيجة المباراة عن السيطرة، بدليل آخر مباراة ضد الأهلي في جولة مؤجلة، لم يستطع كريس تفادي ضياع ركلة الجزاء، ولم يساعد الفريق في تجاوز هذا الأمر. ومن تابع اللقاء يرى أن الانحدار في مستوى الفريق كان بعد ضياع ركلة الجزاء. الخوف والتوتر كانا واضحين على الفريق، وعلى وجه الخصوص نواف بوشل وسيماكان اللذين اتضح عليهما عدم القدرة على التوازن والوقوف الصحيح في الملعب، وأيضاً جواو فيلكس الذي كاد يدخل في جو المباراة، إلا أن ضياع ركلة الجزاء جعله يعود إلى حالة السرحان التي بدأ بها المباراة.



وجود كريستيانو رونالدو مع الفريق أمر مهم جداً، ولن تجد من يجادل على هذا الأمر من جمهور النصر وإعلامه، لكن في الوقت نفسه يجب أن يدرك كريستيانو أن مشاركته المستمرة مع الفريق وبكل دقائق المباراة تضر مسيرته قبل أن تضر الفريق. هناك أشياء لا تحتاج أن تبذل فيها مجهوداً كبيراً حتى تقنع المعني بها، الواقع كفيل بكشفها له، وقائد النصر إذا لم يشعر بعامل السن، وضعف حركته في الملعب، وعدم القدرة على السيطرة على الكثير من التفاصيل داخل الملعب، فهذا أمر يعد خللاً في الحالة الذهنية عند كريستيانو أو خللاً في موضوع التضحية من أجل الفريق، وقد ندخل في مسألة حب الذات والهوس بالبقاء كنجم أسطوري لا تضعفه السنين.



الحلول في النصر واضحة، ومرتبطة بتغييرات بسيطة متى ما انتهت مسألة الرقابة المالية المشددة، التي حولها علامات استفهام كثيرة، وتلك العلامات أيضاً مرتبطة بالجهة المالكة للنادي.



دمتم بخير..