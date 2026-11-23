تبدأ صناعة الفعاليات بسؤال يسبق اختيار المكان والبرنامج: ما التجربة التي نريد أن يعيشها الجمهور؟ تتحدد بالإجابة فكرة الفعالية وطريقة تقديمها، وتتوزع أدوار فرق العمل، من تصميم التجربة إلى إدارة تفاصيلها على الأرض. وفي هذا المفهوم تتجسد النقلة في إقامة الفعاليات بالمملكة، إذ أصبحت تجربة الجمهور محورًا للتخطيط والتنفيذ وقياس النجاح.

وأسهمت الهيئة العامة للترفيه في ترسيخ هذا المفهوم، بإتاحة المجال أمام العاملين في القطاع لتطوير أفكارهم وتنفيذها وفق أسس مدروسة ومعايير مهنية. ويمنح هذا التطور المنظمين قدرة أكبر على تقديم فعاليات متنوعة، تراعي اهتمامات الجمهور وخصوصية كل منطقة، وتسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير فرص عمل في التخطيط والإنتاج والتشغيل.

وتستند هذه النقلة إلى كفاءات وطنية، تتأهل من خلال التكامل بين التعليم والتدريب والممارسة المهنية. فالبرامج المتخصصة تتيح للمتدربين اكتساب المهارات اللازمة لتصميم الفعاليات وإدارتها، فيما يمنحهم التدريب الميداني فرصة لتطبيقها والتعامل مع متطلبات التنفيذ. وبهذا الارتباط بين التأهيل والعمل، تتسع فرص دخول الكفاءات الوطنية إلى القطاع وتولي مسؤولياته المهنية.

وتترسخ صناعة الفعاليات بقدرة فرقها على تطوير الفكرة، وتنفيذها بالجودة التي يتوقعها الجمهور، وقياس أثرها لتحسين التجربة المقبلة