أجد بعض المتحدثين الرسميين لبعض الجهات الحكومية دائماً على وضع الصامت، حتى عندما يحتاج المجتمع إلى توضيح بعض السياسات أو الأحداث أو القرارات، أو حتى الرد على الشائعات التي تسبب الإرباك والبلبلة في وسائل التواصل الاجتماعي !

هم في الحقيقة ليسوا متحدثين ما داموا لا يتحدثون، والأولى أن تُسمّى وظائفهم «الصامت الرسمي»، ولا أعلم حقيقة سياسة الصمت المطبق التي تتبعها بعض الجهات، خاصة المتصلة بقطاعات تهم أعمالها الجمهور وتتصل بمصالحهم !

ولا حاجة لإعطاء بعض الأمثلة خشية أن يصمتوا دهراً ثم يتحدثوا عتباً، فبعضهم حساس جداً، ويتعذر دائماً بأنه مقيد بالتوجيهات التي تصدر له من رؤسائه، وهنا تبرز أهمية إدراك بعض المسؤولين أن مصارحة المجتمع، خاصة في قضايا تمس حياته ومصالحه، ليس خياراً شخصياً، بل واجب تفرضه قواعد العمل الحكومي، خاصة في القطاعات التي لا تتطلب السرية في عملها !

من المهم، أن تتبع هذه الجهات الصامتة سياسة أكثر شفافية مع الجمهور، خاصة في الظروف المرتبكة، التي يؤدي غياب المعلومة فيها إلى خلق الشائعات وترويج الأكاذيب وإرباك المجتمع. وهناك قطاعات مرتبطة بأعمال الناس لا تحتمل الصمت، كما أن توفر المعلومات والشفافية يقطع الطريق على مروجي الأكاذيب !

وقد لاحظنا كيف أن مبادرة وكالة الأنباء السعودية لنشر صور الأضرار التي أصابت برج صندوق الاستثمارات العامة بالمركز المالي قد كشفت زيف الصور التي تم توليدها بالذكاء الاصطناعي لإظهار آثار أضرار مزيفة، مما عزز الثقة بالمصادر الرسمية وبث الطمأنينة في نفوس المجتمع بشأن محدودية الأضرار !

باختصار.. الصمت حكمة في مواضع كثيرة، لكنه ليس كذلك عندما يتعلق الأمر بحاجة المجتمع إلى معلومات تؤثر في حياته وتبدد حيرته !