وصل بهم الغبن إلى الذهاب إلى مهن شريفة استعانوا بها لمطاردة قلب الأسد دميرال ولا أرى مشكلة في أن تشاركوني الضحك على جهلهم....!!

معيب أن نجد بيننا إعلاميين يتعاطون مع هذا العصر التنويري بعبارات لا تشبهنا ولا تشبه وطننا ولا رياضتنا.. فمن يعلِّم هؤلاء أن الحلاق وبائع الشاورما والبنشري هم كبار في مهنهم الشريفة وأنتم أصغر من أن تنالوا منهم بكلام مرسل لو فهمتم معنى الإسقاط به على الأسطورة دميرال لخجلتم مع أن الخجل له حمرة لا تملكونها...!!!

احترموا المهن وأصحابها ولا تأخذكم الحماقة إلى مواطن العبث والفجور في الخصومة..!!

إذا أنتم تجهلون المعنى السامي لأي صنعة تدر على أصحابها دخلاً يسد عوزهم ويحميهم من التسول فهنا عليكم بمراجعة أنفسكم بدلاً من هذا السقوط والمسخ المهني...!!!

بائع الشاورما والحلاق والبنشري نبلاء ولا يعيبهم أو يضرهم إن رمى مهنهم جاهل بكلام الصفة فيه لا علاقة لها بالموصوف...

فاز الأهلي على النصر ولا جديد أو اختلال في قاعدة كرة القدم لكن الخلل كان في عدم قبولكم للهزيمة وهذه مشكلتكم وليست مشكلة النصر أو الأهلي....!!

دميرال نجم كبير يحب كرة القدم ويكره الخسارة ويقاتل من أجل أن يفوز ويسجل أو يصنع فرحه...!!!

كرة القدم فيها جانب مهم معني بالمرجلة ودميرال وإيبانيز جسدا المعنى الحقيقي لتلك المرجلة التي تسمونها روحاً...!

أحبابي البسطاء: ‏من كذب عليكم وحفظكم كلاماً يقال في غير سياقه...!!

‏إذا الأمر يقاس بفوز الأهلي على النصر بطولة كما تزعمون ما هي آخر بطولة حققها النصر أمام الأهلي اسمها وزمنها...؟

‏أما الأهلي فمن السذاجة أن تسأل عن بطولاته التي حققها أمام النصر وآخرها (سوبر) ‏فرَّق بين الحفظ والفهم يا زملاء الحرف..!

ومضة:

‏الناس أسرع إلى رد الإساءة من رد الإحسان؛ لأن رد الجميل يُشعرهم بالعبء، بينما يبدو الانتقام لهم مكسباً، ولهذا قد ينسى الإنسان عشرات المواقف الطيبة، لكنه يحتفظ بإساءة واحدة سنوات طويلة.

‏- نيكولا مكيافيلي