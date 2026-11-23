المجتمعون في مدينة شينزن الصينية هم ثلاثة من خمسة أعضاء في مجلس الأمن ممن لهم العضوية الدائمة وبناء عليه حق النقض الفيتو، فهل جمع الثلاثة معاً الاقتصاد؟ باعتبار أن جزءاً غير يسير من الخلافات الأمريكية الصينية حول الاقتصاد، من الميزان التجاري الذي يكرر دوماً ترمب حرصه على تعديله وعلى زيادة الصادرات الزراعية الأمريكية لبكين، وهو نداء تكرر منذ الفترة الأولى لرئاسته، وما يضاف إلى ذلك من ملفات التعرفة الجمركية، وغيره من ملفات التناحر الاقتصادي سواء في المعادن النادرة أو الذكاء الاصطناعي.

لكن هذا الأمر لا يتفق مع مكانة روسيا الاقتصادية التي تتخلف عن موقع بريطانيا وفرنسا اقتصادياً، تبعاً لمعيار الناتج الإجمالي المحلي والوارد في تقديرات صندوق النقد الدولي، بل تبدو روسيا تتنفس الصعداء منذ انطلاق الحرب الأمريكية الإيرانية بلمسات عطف أمريكية من رفع الحظر عن الصادرات النفطية إلى تعاقدات لشراء الديزل الروسي، وهو بالطبع ليس هياماً في موسكو بقدر ما هو إجراء لتخفيف تأثير اضطرابات منطقة الخليج على أسعار الطاقة، وهو مسعى لم ينجح لدرجة تمنع فوز الديموقراطيين بالمجلسين.

والحقيقة أنه خلال القرن العشرين سعت الدول الكبرى إلى تعظيم فكرة الاجتماع تحت قبة واحدة للنقاش كسبيل لتجنّب الحرب، خاصة مع الآلام والدماء التي سبّبتها الحربان العالميتان، فأتت عصبة الأمم ثم الأمم المتحدة ومجلس الأمن، الذي يضم خمسة أشخاص دائمين، مروراً بـG7 وما اعتبر رداً على السطوة الغربية عبر تشكيل البريكس، الذي يضم 11 دولة، وعقد اجتماعه الأول في 2009 بعد أشهر من الكارثة المالية، ويضم بطبيعة الحال دولاً صاعدة، مثل البرازيل وجنوب أفريقيا والهند، وهي دول تشهد نمواً وتحجز لها مكاناً بين الكبار، بالإضافة إلى روسيا والصين، وغيرهما.

وهنا ربما يجب أن نحلل لقاء شينزن وهل يمثل انقلاباً على أعضاء مجلس الأمن، أو عالم ما بعد بريطانيا وفرنسا، اللتين كانتا قبل قرن من الزمان تجلسان لترسما خرائط الدول عبر سايس بيكو، بل إن بريطانيا جعلت لغتها اللغة الرئيسية في العالم، وفرنسا نجحت في جعل لغتها اللغة الرئيسية لـ29 دولة، ويزيد العدد إلى أكثر من خمسين دولة إذا ما أصفنا الدول التي تعتبر الفرنسية لغة ثانية.

وبالنظر إلى بيان القمة، الذي سُمّي «إعلان السلام»، ولا أعرف تحديداً أي سلام يقصدون بذلك، خاصة أن كل الفيلة أُخرجت من الغرفة، حيث خلا البيان من الحديث عن إيران وتايوان وأوكرانيا، بل وحتى كوريا الشمالية لم يتطرق لها البيان، وعلى الأرجح كان المقصود سلام شي جين بينغ الرئيس الصيني على الرئيس الأمريكي عند سلم الطائرة، وهو ما يمنح ترشح الرئيس الصيني لفترة رابعة في العام المقبل زخماً أكبر وإن كان لا يحتاجها في بلد تتسم انتخاباته بالشفافية مثل السويد، ويمنح ترمب إكسير قوة بعد ما حصل في الثلاثاء الأسود هذا الشهر حين اكتسحت الانتخابات النصفية بالأزرق لون الديموقراطيين.

شمل البيان أربع نقاط لكنني توقفت كثيراً عند نقطة «الحد من المخاطر النووية»، واستخدام عبارة «لا رابح في حرب نووية»، وهي عبارة غير جديدة واستخدمت في قمة أوسع مع بريطانيا وفرنسا في 2022، لكن اللافت كان أن الصين عادة لا تحرص على الدخول باتفاقيات لتخفيض الترسانة مع طرف آخر، كما فعل الأمريكان والروس في معاهدة «ستارت الجديدة»، كما أن روسيا وهي أكثر دولة في العالم لديها رؤوس نووية لم تستخدمها قط في تاريخها، ومنعتها الحكمة وتقديرات العواقب من استخدامها في أوكرانيا عندما اشتد القصف الأوكراني داخل روسيا.

وفي هذه النقطة تحديداً لا بد أن روسيا في هذا الاجتماع وربما بالإصرار على هذا البند كانت قد نظرت بريبة لما حدث منذ شهر واحد ومر سريعاً في الأخبار، وهو أول مناورة نووية بين فرنسا وبريطانيا، وما هي مآلات ذلك؟ وهل يكون ذلك تمهيداً لمظلة نووية على أوروبا؟ الأكيد أن بريطانيا وفرنسا وباقي الأربعين دولة والمجتمعين في برلين تحت ما سُمّي «تحالف الراغبين»، الذي عُقد بعد اجتماع شينزن بساعات، يدركون أنهم يجب أن يصبحوا فاعلين لا راغبين فقط، في مرحلة هزت فيها الترمبية كل المسلمات وما كان يسمى يوماً غرباً.