طبيب الأورام الأمريكي ذو الأصول الهندية سيدهارتا موخرجي له كتاب في غاية الأهمية عن تاريخ مرض السرطان، اختار له عنواناً عبقرياً وهو «إمبراطور الأمراض»، يوضح فيه كيف تحوّل هذا المرض إلى قصة رعب بامتياز جعلت الناس تتحفظ وتخشى من ذكره بالاسم، وأصبحت تشير إليه بالمرض أو الخبيث أو اللعين.

السؤال نفسه خادع:

لا يوجد «سرطان» واحد.

فالسرطان ليس مرضاً واحداً، بل أكثر من 200 مرض مختلف، كل واحد له طفرات جينية وسلوك مختلف، لهذا لا يوجد «علاج واحد سحري» سيقضي عليه كله. الباحثون صاروا يتكلمون عن علاج السرطانات واحداً واحداً، أو تحويلها إلى أمراض مزمنة يمكن التعايش معها، مثل السكري. التقدّم حقيقي، لكنه غير متساوٍ أبداً؛ ففي أمريكا انخفضت معدلات الوفاة بالسرطان بنسبة 34% منذ 1991، وهذا يعني إنقاذ نحو 4.8 مليون حياة.

وفي بريطانيا تضاعفت معدلات البقاء على قيد الحياة منذ السبعينات. وبعض السرطانات صارت قابلة للشفاء بدرجة عالية. مثلاً في بريطانيا 85% من النساء يبقين على قيد الحياة 5 سنوات أو أكثر بعد سرطان الثدي. لكن في المقابل، سرطانات مثل البنكرياس والدماغ والقولون ما زالت شبه مستعصية، وإن كان هناك أمل كبير أخير ظهر بخصوص علاج سرطان البنكرياس. وعود سيليكون فالي مبالغ فيها، خصوصاً وعود مديري الذكاء الاصطناعي: داريو أمودي، CEO أنثروبيك: قال إن الذكاء الاصطناعي سيقضي على السرطان والزهايمر وأمراض القلب خلال أقل من عقد من الزمان، وأيضاً هناكديميس هاسابيس الذي قال: نستطيع علاج كل الأمراض بمساعدة الذكاء الاصطناعي، حتى أن أحد مديري التكنولوجيا مزح أن باحثي الذكاء الاصطناعي بدؤوا يدخنون لأنهم واثقون أن الذكاء الاصطناعي سيعالج سرطان الرئة في وقته.

ردّ مديري شركات الأدوية كان حاداً:

* «هذا هراء كامل» - جيف لايدن رئيس Vertex

* «المرض معقد، والبيولوجيا معقدة. القول بأن الذكاء الاصطناعي سيعالج السرطان قفزة كبيرة» - باسكال سوريوت رئيس شركة أسترازينيكا

والحقيقة حتى أكتوبر 2026: لم يحصل أي دواء مكتشف بالذكاء الاصطناعي بالكامل على موافقة هيئة الدواء الأمريكية.

ولكن أين حدثت الانتصارات الحقيقية؟ حدثت في الوقاية، وليس العلاج.

أكبر نجاح ذكر في المقال هو لقاح HPV:

- لقاح بـ 5 دولارات.

- في إنجلترا، لم تمت أي امرأة بين 20-24 سنة بسرطان عنق الرحم بين 2020 و2024 بعد التطعيم.

إن الوقاية والكشف المبكر أنقذا أرواحاً أكثر بكثير من أي علاج جديد باهظ الثمن. أما عن الجبهة الجديدة فهي اللقاحات الشخصية.

أمل كبير هو لقاحات mRNA الشخصية موديرنا + ميرك: لقاح شخصي لسرطان الجلد (الميلانوما) قلّل خطر عودة السرطان أو الوفاة بنسبة 42% في تجربة المرحلة الثالثة.

الفكرة هي: يأخذون عينة من ورمك، ويصنعون لقاحاً خاصاً بك فقط، ليعلّم جهازك المناعي مهاجمة خلاياك السرطانية، يتوقع تقديمه لهيئة الدواء الأمريكية في 2027.

موديرنا تسمّيه «الكأس المقدسة»؛ لأنه من الممكن في المستقبل أن يمنع السرطان عند الناس المعرضين وراثياً.

سرطان البنكرياس - الاختبار الأصعب

هناك تركيز كثير على البنكرياس لأنه يقتل 7 من كل 8 مرضى خلال 5 سنوات.

العلاج الحالي هو خليط من 4 أدوية. لكن هناك اختراقاً جديداً: حبة تستهدف الجين المتحور الموجود في أكثر من 90% من أورام البنكرياس. في التجربة الأخيرة، مع الكيماوي: اختفت الأورام تماماً عند 1 من كل 12 مريضاً، وتوقف نمو الورم عند 55 من 61 مريضاً، وارتفع البقاء بعد سنة من 45% إلى 76.6%.

الأطباء يحذرون: هذا ليس علاجاً نهائياً، لكنهم يقولون «هذا أقرب شيء حصلنا عليه لعلاج» المشكلة الأكبر الآن: سرطان الشباب + فجوة الفقراء.

سرطانات الأشخاص تحت 50 سنة ترتفع بشكل مقلق في الدول المتقدّمة، خصوصاً في بريطانيا. المقال يذكر ارتفاعاً بنسبة 24% منذ التسعينات عند البالغين الشباب في بريطانيا.

توقعات Lancet: سيصل عدد حالات السرطان في العالم إلى 35 مليون حالة سنوياً بحلول 2050. أغلب هذه الزيادة ستكون في الدول الفقيرة، التي لا تملك أصلاً أطباء أورام ولا أجهزة علاج إشعاعي كافية.

لا، لن «نقضي» على السرطان بضربة واحدة قريباً، لكننا سنقضي عليه قطعة قطعة.. بعض السرطانات ستصبح قابلة للشفاء بالكامل، بعضها سيتحوّل لمرض مزمن تتعايش معه، وبعضها، مثل البنكرياس، سيظل صعباً لسنوات طويلة. والمعركة الحقيقية ليست فقط في المختبر، بل في السعر والوصول، فحبة البنكرياس الجديدة تكلف ٤٨٠ ألف دولار في السنة، فمن يستطيع دفعها؟