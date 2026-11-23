يستطيع أيّ قارئ حصيف للتاريخ الإنساني الحديث أن يلحظ سمة التشابه الكبير بين ما عاشه العالم في الفترة بين الحربين العالميتين التي امتدت من نهاية الحرب العالمية الأولى في 11 نوفمبر 1918م وحتى بداية الحرب العالمية الثانية في الأول من سبتمبر 1939م، أي حوالي عشرين سنة وتسعة أشهر، وما يعيشه اليوم من حالة «اللاحرب واللاسلم»، التي تمر بها منطقة الخليج، بعد توقّف الضربات العسكرية الأمريكية–الإسرائيلية على إيران، ودخول العالم أجمع في حالة ترقّب حذر، تزيد من توتره وقلقه التصريحات الأمريكية المتباينة حول المآلات النهائية لهذه الحرب، فبينما يصحو العالم على حشد عسكري عاجل، وتحريك للقطع البحرية وحاملات الطائرات باتجاه مياه الخليج، بما يقرّب المنطقة من استئناف وشيك للضربات على طهران، يمسي في المقابل على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعلن بوضوح انتهاء الضربات العسكرية، والتوجه نحو حلول دبلوماسية، ترغب فيها طهران، وتسعى إليها على طاولة المفاوضات غير المباشرة، وفق مساعي الوسطاء الدوليين.

إن هذه الحالة القلقة تجد لها شبيهًا في الحقبة الزمنية من بين الحربين العالميتين، والمتمظهرة في الخلاصات التي تضمّنتها «معاهدة فرساي»، والتي لم تخاطب جذور الأزمة، ولم تُرسِ القواعد المتينة لسلام دائم، وإنما اتخذها الجميع هدنة هشة لالتقاط الأنفاس، والتجهيز لانقضاض وشيك، وتجلّى ذلك في نهج الحلفاء، الذي مارسته تجاه ألمانيا عبر الخنق الاقتصادي كسلاح بديل، مع الاستمرار في سباق التسلح، وعجز المؤسسات الدولية (عصبة الأمم) عن فرض تسوية مقبولة لجميع الأطراف، وهي حالة تكاد بعض مظاهرها تتطابق مع هذه الحرب؛ فلو أنا نظرنا إلى الأهداف التي انطلقت منها الولايات المتحدة وإسرائيل في هجومهما على إيران صبيحة يوم السبت 28 فبراير 2026م، والمتمثلة في منع النظام الإيراني من امتلاك السلاح النووي والقضاء على قدراته بعد رفض طهران وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم، بجانب تدمير ترسانة الصواريخ الباليستية الإيرانية ومنصات إطلاقها، بالإضافة إلى القضاء على القوات البحرية الإيرانية وتحييد خطرها على الملاحة الدولية، ووقف دعم الوكلاء والفصائل المسلحة في المنطقة مثل حزب الله وحماس والحوثيين، لتقليص نفوذ طهران الإقليمي، والغاية تهيئة الظروف لتغيير النظام، فكل هذه الأهداف لم تنجز بشكل حاسم لا يقبل جدلًا أو مراجعة، فرغم النجاح الكبير الذي حققته الولايات المتحدة وإسرائيل في إلحاق أضرار عسكرية واقتصادية جسيمة بطهران، لكنهما لم تحققا أيًّا من الأهداف الاستراتيجية الكبرى بشكل كامل ونهائي، ودالة ذلك أن كلا الرئيسين الأمريكي والإسرائيلي لم يفلحا محليًا في تسويق ما تم في إيران على اعتباره «انتصارًا»، ولم يقنعا قواعدهما بذلك، فكانت الحصيلة خسارة الحزب الجمهوري الماحقة لأغلبيته في مجلسَي النوّاب والشيوخ، بشكل يكشف عن أزمة حقيقية يواجهها الحزب في مستقبله القريب، وكذا الحال مع حزب الليكود في إسرائيل، وبات مكشوفًا للجميع أننا أمام وضع أكثر خطورة مما كان عليه سابقًا، إذ لم تنجز الأمور على وجه حاسم لا يقبل جدًا، أو يترك أثرًا يعيد دورة العنف في المنطقة، والتهديد المستمر، ويفتح الباب أمام سيناريوهات كارثية، وخلصنا إلى هذه الحالة من «اللاحرب واللاسلم».. التي يصدق فيها وصف الحكيم المتنبي:

فإنّ الجرحَ ينفرُ بعد حينٍ

إذا كان البناءُ على فسادِ

والأمر الأدهى أنّ مسار الحرب حاليًا انحرف إلى هدف آخر، يتمثل في سعي العالم كله إلى فتح الممرات المائية، ووقف التهديدات الإيرانية لحركة الملاحة في مضيق هرمز بالتعيين، وباب المندب بالوكالة، والأثر الاقتصادي الفادح الذي يدفعه كل العالم بتعطّل حركة الإمداد التجاري والاقتصادي، وبخاصة في ما يتصل بالطاقة وسلاسل الإمداد، التي تأثرت، وأثرت بشكل ملحوظ في اقتصاديات الدول العالمية بلا استثناء.. فهذا الانحراف الكبير في مسار الحرب غطّى بشكل كلّي على الأهداف التي من أجلها اندلعت الحرب، فلا حديث اليوم عن النووي الإيراني ولا الباليستي ولا تغيير النظام؛ بل الغاية كل الغاية أن تعود حركة الملاحة العالمية إلى ما كانت عليه قبل الحرب.

ولو كان لنا أن نقيس الأمور على ذات المقياس الذي صحب «معاهدة فرساي»، فإن مسألة المواجهة العسكرية مع إيران تبدو الخيار الذي لا يتوفّر للعالم غيره، طالما بقي النظام الإيراني على حاله السابق من المضي في برنامجه النووي بعدم تسليم منتجه من اليورانيوم المخصب، ومنع وكالة الطاقة الذرية من ممارسة التفتيش الدوري على منشآتها، فضلًا عن الاستمرار في برنامج الصواريخ الباليستية، وتصدير العنف إلى دول الجوار عبر أذرعها الائتمارية وبخاصة مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن.

وأيًّا كانت التقديرات التي تنطلق منها الولايات المتحدة الأمريكية في موقفها تجاه إيران، والنظام الإيراني، فالذي لا جدال حوله أن هذه حالة «اللاحرب واللاسلم» تلقي بظلالها الكثيفة على دول العالم أجمع، وتضع دول المنطقة في معادلة بالغة التعقيد، حيث تتحمّل الكلفة الأكبر، وتحوّلها إلى ساحة استنزاف، رغم المساعي الدبلوماسية التي تقودها المملكة والدول الإقليمية في هذا المجال، بحثًا عن خروج منطقي ومقبول يجنّب المنطقة ويلات حرب لن يقف تأثيرها الكارثي على المستوى الإقليمي بل سيتمدد إلى العالمي، قياسًا بالتأثير الكبير الذي لحق العالم حاليًا من حيث الاستنزاف الاقتصادي وتهديد أمن الطاقة.

حفظ الله الوطن ورد كيد أعدائه عنه.