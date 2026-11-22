لا مناص من مواجهة الحوثي مهما كانت التكلفة، هذه حقيقة يدركها من يعرفون عقيدة ميليشيا الحوثي وأسباب وأهداف نشوء تنظيمه المسلح !

عندما اختارت السعودية دعم الشرعية اليمنية بعد انقلاب الحوثي واستيلائه على مؤسسات الدولة في صنعاء قبل ١٠ سنوات، كان ذلك الأمر ضرورياً لمنع اكتساب الحوثي الشرعية الدولية، وبالتالي امتلاك القرار السيادي الذي سيمكّنه حينها من تحويل اليمن إلى قاعدة إيرانية ومنصة صواريخ لا حدود لقدراتها، ولا ضوابط لما تستقبله موانئها ومطاراتها !

واليوم تخوض المملكة مهمة مواجهة الحوثي نيابة عن المصالح الأمنية للمنطقة، والمصالح التجارية للعالم، وهي مهمة تضطلع بها في وقت يتخاذل فيه المجتمع الدولي عن مواجهة الحوثي وردعه. فالمملكة تدرك أبعاد ومخاطر تمكين الحوثي من بسط سيطرته على اليمن، واكتساب الشرعية وامتلاك القرار السيادي لليمن، فالمسألة تمس أمنها الداخلي والإقليمي، ولن ترتهن لعبث ومناورات السياسات الدولية للدول والمنظمات الأممية، فالنار تشتعل على حدودها، ضد عدو مرتهن لمشروع خارجي عدواني لا يمثل اليمنيين، ولا تمتلك نفس الترف الذي تملكه دول أخرى تنظر للمنطقة من على بعد آلاف الأميال !

ستتحمل السعودية تكاليف هذه المواجهة مهما بلغت؛ لأنها تستثمر في غد أكثر أمناً واستقراراً، مدعومة بتأييد المجتمع السعودي، الذي يؤمن بأهمية مواجهة الحوثي ومقدار خطره على حاضر ومستقبل مصالح البلاد، فالحوثي لا يمثل مصلحة اليمن واليمنيين بقدر ما يجسد أداة لمشروع خبيث مدمر تقوده الدولة الراعية لوجوده وتصرفاته !

وإذا كان البعض يراهن على الوقت، فإن المملكة تملك من الإمكانات والقدرات ما يجعلها الطرف الأقوى في معادلة الوقت، فإمكاناتها تمكنها من إصلاح أي ضرر، وتحمل أي أثمان للمواجهة، بينما يغرق الطرف المقابل في عزلته وخسائره وجفاف مقدراته، واختناق اقتصاد أسياده !

باختصار.. مواجهة الحوثي وهزيمة مشروعه ليس خياراً، بل واجب لحماية الحاضر وتأمين المستقبل !