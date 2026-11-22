- في الوسط الرياضي، إذا أردت أن تحظى بالاحترام، فعليك أولاً أن تحترم آراء الآخرين وتاريخهم وتجاربهم، وألا تنتقص من أحد مهما بلغ حجم الاختلاف أو حدة النقد. فالنقد حق مشروع، والاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي، لكن تحويل النقاش إلى إساءة شخصية أمر مرفوض، ولا يليق بمن ينتسب إلى الإعلام.

- هكذا تعلمنا في الصحافة والإعلام، أن نحترم الرأي الآخر، وأن نتقبل الاختلاف مهما اتسعت مساحته، وأن يكون نقدنا موضوعياً ومهنياً، بعيداً عن التجريح والتقليل من الآخرين. نعم، من حقك أن تمتلك منصة تتحدث من خلالها عما تشاء، لكن ليس من حقك أن تحولها إلى وسيلة للنيل من زملائك أو الانتقاص من تاريخهم ومكانتهم.

- ومن المهم، أن ندرك أن الإعلام ليس له عمر محدد، ولا يرتبط بسن التقاعد، فالإعلامي الذي أمضى سنوات طويلة في المهنة لا يفقد قيمته بتقدم العمر، بل تزداد خبرته وتتعمق رؤيته وتتراكم تجاربه. فالسنوات الطويلة في بلاط الصحافة تصنع مدرسة خاصة، تتشكل من المواقف والتجارب، وتمتزج فيها المهنية بحب الوطن والانتماء للمجال الذي أفنى فيه الإعلامي سنوات عمره.

- والزميل القدير أحمد الشمراني واحد من الأسماء الإعلامية التي أعتز بمعرفتها والعمل معها؛ فقد جمعتني به تجربة مهنية طويلة امتدت لما يقارب ثلاثين عاماً في صحيفة «عكاظ»، وكان من الزملاء الذين سبقونا إلى العمل في هذه الصحيفة العريقة، وتركوا بصمة واضحة في مسيرتها.

- الشمراني لم يكن مجرد محرر أو كاتب أو ناقد رياضي، بل كان قلماً وطنياً بامتياز، وعاشقاً للأهلي، ومدافعاً عنه، وعاصر أجيالاً من رؤسائه ونجومه وجماهيره، وكان حاضراً في كثير من مراحله ومحطاته التاريخية، وأحد الأصوات التي دافعت عن الكيان الأهلاوي من خلال الكلمة والموقف.

- وقد جمعتني به علاقة مهنية وإنسانية مميزة، وعملت معه خلال فترة رئاسته لتحرير مجلة «النادي»، وكانت علاقتي به علاقة أستاذ بتلميذ، استفدت خلالها من خبرته وتجربته الصحفية، ومن حضوره المهني الذي صنعته سنوات طويلة في ميدان الإعلام.

- وللأسف، فقد تجاوز أحد الزملاء الإعلاميين، وهو من مقدمي البرامج، حدود النقد المهني عندما وجّه حديثه إلى الشمراني بأسلوب شخصي، بعيداً عن الموضوعية والتحليل، في مشهد لا يليق بالإعلام ولا بأخلاقيات المهنة. فالاختلاف مع إعلامي في رأي أو تحليل لا يمنح أحداً الحق في الانتقاص منه أو الإساءة إلى تاريخه.

- ليس ذنب أحمد الشمراني أنه ما زال شغوفاً بالصحافة، ومتمسكاً بقلمه، ومدافعاً عن ناديه الذي يحبه؛ بل إن ذلك حق مشروع له، كما هو حق لكل إعلامي يمتلك تجربة ورؤية ومنصة يعبر من خلالها عن آرائه، ما دام ملتزماً بأخلاقيات المهنة واحترام الآخرين.

- بل إن الإعلاميين المخضرمين الذين قدموا سنوات طويلة من العطاء يستحقون التقدير والاحتفاء والتكريم، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم، لا أن يتحولوا إلى أهداف للتجريح أو مادة للسخرية والانتقاص. فهم جزء من ذاكرة الرياضة السعودية، وشهود على مراحلها وتحولاتها وإنجازاتها.

- هناك حدود يجب ألا نتجاوزها في علاقتنا بزملائنا الإعلاميين، مهما اختلفنا معهم. فالكلمة مسؤولية، والاحترام واجب، ولغة الحوار يجب أن تبقى راقية، وعندما يحدث التجاوز، يجب أن تكون لغة الاعتذار حاضرة، فالقوة الحقيقية ليست في الإساءة أو رفع الصوت، وإنما في احترام الآخرين والاعتراف بالخطأ.

- ومن حق أحمد الشمراني أن تكون له منصته الإعلامية، وأن يواصل التعبير عن آرائه ومواقفه، كما أن من حق الآخرين الاختلاف معه ونقد ما يطرحه، لكن دون المساس بشخصه أو تاريخه.

- الإعلاميون المخضرمون يشبهون نجوم الرياضة، الذين صنعوا الأمجاد وقدموا الكثير لأنديتهم ولوطنهم؛ فكما نحترم تاريخ اللاعبين والأساطير، علينا أن نحترم تاريخ الإعلاميين الذين رافقوا تلك المراحل، ووثقوا إنجازاتها، وكانوا جزءاً من المشهد الرياضي السعودي.

- أحمد الشمراني ليس اسماً عابراً في الإعلام الرياضي، بل تاريخ مهني حافل، واسم حاضر في ذاكرة الصحافة والرياضة السعودية. عاصر أمجاد الكرة السعودية، وواكب تحولات المشهد الرياضي، وترك بصمته بقلمه ومواقفه، وسجل اسمه بحروف من ذهب في سجل الإعلام الرياضي.

- والاختلاف معه لا يلغي تاريخه، والنقد لا يبرر الإساءة إليه؛ فالكبار تُناقش آراؤهم، لكن لا تُنتقص مكانتهم.