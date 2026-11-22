عُقدت الخميس الماضي، في مدينة شنتشن الصينية، قمة عالمية بين أمريكا والصين وروسيا، هذه القمة استغرقت 90 دقيقة، ولكن نتائجها رغم الآمال عليها لم تخرج بقرارات مهمة وحاسمة للعالم أجمع كما كان يتوقع الكثيرون، ولذلك أسباب عدة، يأتي في مقدمتها الوضع الذي يعيشه الرئيس الأمريكي ترمب، الذي خرج للتو من هزيمة مدوية في الانتخابات النصفية في بلاده، التي تكبد فيها حزبه الجمهوري خسارة كبيرة، فيما حقق الحزب الديمقراطي المعارض فوزاً كاسحاً بتلك الانتخابات، وسيطر بشكل كبير على الكونغرس الأمريكي بغرفتيه، مما سيضعف قدرة الرئيس الأمريكي على المناورة واتخاذ قرارات الحرب والميزانيات المالية الضرورية لها. أمريكا تعيش وضعاً اقتصادياً صعباً من حيث مستويات التضخم وخاصة ارتفاع أسعار الطاقة، والذي يعتقد الكثيرون في أمريكا، أن هذا كله بسبب الحرب مع إيران التي قطعت وتسببت في النقص الحاد بأسواق الطاقة في العالم وفي أمريكا خاصة، حيث وصلت أسعار البنزين والديزل لأسعار غير مسبوقة. هذه الأمور هي التي تسببت في هزيمة الجمهوريين في الانتخابات الأخيرة التي تعتبر وتعرف تقليدياً بأنها استفتاء على أداء الإدارة التنفيذية، أي إدارة الرئيس ترمب، في قمة ترمب وبوتين وشي بينغ يتولد إحساس عند متابعة صور تلك القمة بأن ترمب يهرب من وضع داخلي صعب، وبوتين رغم الهالة المصاحبة لوصوله، وأن أحد مرافقيه يحمل الحقيبة النووية، وأن الرئيس بوتين يمكنه الضغط على الزر النووي للترسانة الروسية المدمرة، على أرض الواقع يعاني بوتين وروسيا من حرب مدمرة مع أوكرانيا مرت عليها ستة أعوام ولم تستطع روسيا تحقيق أهدافها الإستراتيجية، وحال بوتين ليس بأفضل من حال ترمب في المشكلات والأزمات التي تعيشها بلداهما. قد تكون الصين هي الدولة والقوة العالمية الجديدة التي تثبت أقدامها لنظام عالمي جديد لم تتحدد معالمه وأطرافه بشكل واضح. الأكيد أن الصين ستكون طرفاً مهماً فيها، لأسباب عديدة، منها قوتها الاقتصادية وسلوكها السياسي والعسكري على المسرح الدولي، نجدها بعيدة عن التدخلات العسكرية في أماكن الصراع في العالم وهذا لا يعني أن هذا السلوك الصيني سيستمر وقد يتغير من دور الوسيط والضامن في بعض الأزمات العالمية والإقليمية إلى دور فاعل عسكرياً في العقود المقبلة، فقط نقرأ كيف تتعاطى الصين مع قضية تايوان مثلاً بعيداً عن التهديدات العسكرية فنجدها تنجح في إفشال الصفقات العسكرية الضخمة بين واشنطن وتايبيه مثلاً، وهذا يقدم لنا القوة الصينية السياسية المدعومة بالثقل الاقتصادي والصناعي النوعي الذي يفرض هيمنة على العالم، ومنها الدول الغربية المتقدمة.

المتوقع أن النظام العالمي الجديد يحتاج إلى عقود حتى تتضح معالمه والانتقال من أحادية القطب الواحد الذي تمثله الولايات المتحدة الأمريكية في وقتنا الحاضر إلى نظام قد يكون ثنائياً أو أكثر من محور في العقود المقبلة. وقد تبقى أمريكا أحد أهم اللاعبين فيه ولكن مع مشاركة الصين، وهذا مؤكد، وقد تدخل قوى أخرى في هذا النظام العالمي الجديد. البعض شبَّه هذا اللقاء بمؤتمر يالطا في جزيرة القرم بعد انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، وكانت الدول في تلك القمة أمريكا برئيسها روزفلت، وبريطانيا برئيس وزرائها ونستون تشرشل، والاتحاد السوفيتي بقائده جوزيف ستالين، تلك القمة قسمت النفوذ العالمي، خاصة في أوروبا، وبعدها بسنوات دخل العالم إلى الحرب الباردة. الآن هناك ملامح تشكلٍ وأفول، وقد تستغرق المسألة عقوداً، وتُخاض حروب لولادة نظام عالمي جديد.