حين يوثّق البنك الدولي تجربة المملكة في تطوير منظومة المناهج، فإن ذلك يدعونا إلى الاعتزاز بما تحقق من عمل مؤسسي، وفي مقدمته إنشاء المركز الوطني للمناهج وتطوير حوكمة المنظومة وتكامل أدوار الجهات المعنية. وتفتح هذه الإشادة أمامنا سؤالًا يستحق أن نطرحه بثقة وصدق. هل يلتقي التقدير الدولي بما يشعر به الطالب والمعلم وولي الأمر؟ وهل وصل أثر التطوير إلى قاعة الدرس بالقدر الذي نطمح إليه؟

تضيء الإشادة بالحوكمة والتنظيم جانبًا من الصورة، وتكشف تجربة الطالب اليومية جانبًا آخر. ففي قدرته على الفهم، وشغفه بالمعرفة، واستعداده للجامعة والحياة والعمل، يظهر أثر ما نصنعه. ونسمع من بعض الأكاديميين ملاحظات عن ضعف عدد من المستجدين في القراءة والكتابة والتعبير والتحليل وحل المشكلات. وهي ملاحظات تستحق دراسة تقيس مستوى الطلاب عند انتقالهم إلى الجامعة، وتبحث عن الأسباب بعيدًا عن التعميم.

ونسمع من طلاب وطالبات عن مقررات يصعب عليهم فهمها أو إدراك صلتها بحياتهم، وعن ضغط إنهاء المحتوى والاستعداد للاختبار. وحين يسأل الطالب «لماذا أتعلم هذا؟» فهو يمنحنا فرصة لنقرّب المعرفة إليه ونساعده على رؤية أثرها. وقد تعينه الملخصات ومقاطع الشرح والدروس الخصوصية على الفهم، لكن اتساع الاعتماد عليها يستحق التأمل حين تصبح بديلًا عن الكتاب المدرسي، أو تنحصر مهمة الطالب في حفظ إجابة جاهزة لاجتياز الاختبار. فهل يستطيع العودة إلى كتابه وفهم ما فاته؟ وهل يجد المعلم وقتًا كافيًا للشرح والحوار والتطبيق؟

وأتذكر علاقتنا بالكتاب المدرسي في سنوات الدراسة. كانت بعض نصوصه وقصصه تبقى في ذاكرتنا بعد انتهاء العام، وكنا نعود إليه حين نحتاج إلى فهم مسألة أو مراجعة درس. ولعل شيئًا من ذلك يعود إلى حنين الطفولة، لكن السؤال يستحق البحث. ما الذي جعل بعض تلك الكتب قريبة منا؟ أكانت لغتها، أم تدرّجها، أم الوقت الذي كان يجده المعلم ليتوقف عند فكرة أو نص أو تجربة؟

لقد تغيرت احتياجات المتعلمين وطرائق وصولهم إلى المعرفة. والمنهج الذي يعدّهم للمستقبل يتيح لهم أن يسألوا ويفكروا ويقرؤوا قراءة ناقدة، ويمنحهم أساسًا متينًا من المعرفة والقيم والهوية. وأحسب أن المعلم شريك أول في تحقيق ذلك، فهو يرى استجابة الطلاب كل يوم ويعرف مواضع الصعوبة وما يثير اهتمامهم. ومن هنا تأتي أهمية إشراك المعلمين والمعلمات في مراجعة المحتوى، ومنحهم الوقت والتدريب والمرونة لتطبيقه. وللطالب أيضًا كلمة تساعدنا على التمييز بين تحدٍّ يدفعه إلى التعلم وصعوبة تنشأ من غموض الشرح أو كثافة المحتوى وضعف التدرج.

وللتقويم أثر مباشر في طريقة التعلم. فإذا كانت الاختبارات تكافئ استرجاع الإجابة، اتجه الطالب إلى ما يضمن له الدرجة. وحين تتسق الأسئلة والأنشطة مع أهداف المنهج، ويجد الفهم والتطبيق والتحليل مكانها في التقويم، تتغير طريقة مذاكرته وتتغير معها نظرته إلى قيمة الدرس والكتاب.

إن تطوير المناهج عمل متصل، يحتاج إلى مراجعة دورية تستند إلى نتائج التعلم والتقويم، وملاحظات المعلمين والطلاب، وما ترصده الجامعات. وقد أشار البنك الدولي إلى دور بيانات التقويم المدرسي والاختبارات الوطنية في دعم التطوير. وتزداد قيمة هذه المراجعة حين يعرف الميدان ما خلصت إليه وما اتُّخذ في ضوئها من إجراءات.

ونعتز بكل إشادة عالمية منصفة لما تنجزه بلادنا، ونحتاج بالقدر نفسه إلى أن نصغي إلى الميدان. وحين يجد الطالب متعة الفهم، ويثق المعلم بقدرته على تقديم منهجه، وترى الأسرة أثر التعلم في أبنائها، وتستقبل الجامعة طلابًا يمتلكون أساسًا معرفيًا ومهاريًا متينًا، يلتقي التقدير الدولي مع شهادة الميدان على جودة ما نصنعه.