طال انتظار الوسميّة، وتأخرتْ البغرة عن وقتها، فتغيّرت ملامح وأخلاق الناس، بعض البيوت لا تفتح بابها إلا ظهراً؛ غلب التشاؤم على كثيرين، قال العريفة للفقيه؛ ودك نبرز نطلب الله أربّه يلحقنا ببغرة نستلحق بها ثباي الصيف؟ جاوبه من راس خشمه؛ تبرز بمن يا عريفة؟ ما تلمح في وجيه جماعتك اللي تقطع الرزق السرّاقة قطاعة الساقة، وانفعل وقال؛ في خاطرك ربي بيسقينا إذا برزوا معنا؟ ردّ العريفة عليه بصوت قلق؛ برحمته لا بأعمالنا، علّق الفقيه؛ الرحمة ما تندر من سماه إلا لمستحق، وديرة البور والزور ما ينصب عليها إلا السُخط والغضب. في خاطرك يا عريفة تبدي وتحتزم قدام ربي بفتيل حُبلى، وتتلزّم في خيوط بيت البُشبشانة.

أضحى الشاعر في طرف حوشه، متلحف عن البرد بالجُبة، وله دندنه وونونه، ويقرّط روس أظافيره، يبني في قصيدة يزفر ويبدع (قام النحس والحظ نام، يا حسبي على ابن الحرام..) ثم يسكت.. يحاول يتلهم، ويهرّج نفسه؛ ايوه ياااخي ثم يقرنها؛ (والساري سرى في ظلام) ما كنها ضبطت، نطّ المذّن من فوق الردّة ولا وقع إلا جنبه. انتغز وقال؛ ما تخلّي عنك النطنطة يا صعوة عيسان؟ ضحك وقال؛ خِرعت؟ جاوبه؛ لو كان بخرع منك دفنت نفسي؟ نشده؛ فين قهوتك وتمر العادة ذا كل ما جيتك لقيت ضيفة وكيفة من يد ابو علي؟ تجاهله، وعاد يتلهم بقية القصيدة، ينبس؛ ايوه ايوه، ويأشر بيده للفقيه يسكت وأكمل (والبدوان طيّب هواهم، اذا سالت اشعابهم)، وظل يرددها ليحفظها. قاطعه المؤذن بقصته مع الوبر الأسود، فقال؛ الله مهذرك يا ديكان ما خليتني أتمم، ردّ عليه؛ بغيت أعلّمك بوبر لقيته أمسي مغربا، وانا رايح بغنمي من بين الكظايم، سأله؛ صدتاه؟ فقال؛ والله ما كان بيني وبينه مثل ما بيني وبينك، وتناوشت البندق من كتفي وقننت عليه؛ وغزني الشيطان، فقلت باسم الله الرحمن الرحيم، فانتبه لي وخشّ في غار وخفت لا يكون جنّي، علّق وهو يعرف إنّه يكذب؛ ربي فكّ لك منه، وهم في أخذها وعطاها، توالفت السحب إلى جوار بعضها، وتداحمت السماء بالغيوم، فقال الشاعر؛ سرّح النهار، قم روّح غنمك، والله ما تغرب عليك لين يعدّي الوادي، علّق المذّن؛ أربّك تعلم الغيب؟ ردّ؛ بانت مواريها، وربك أبو العطايا ما بيقعد انته وفقيهك عشان كلمتين؛ غثنا ما غثنا اللي افتنتمونا بها؛ يرحم البلاد ببركة أضعف العباد.

شدّ (الغافي) مصلبته ولومته فوق ظهر المشدود، وفك الثيران قدامه، ولحقها ليحرث المسقوي والعثري، اللي تتخفس من الروا، والرابضة مخيّمة فوق القرية أغدت صباحها مساء، والسارح ما يشوف الرايح، والسماء تعطي بالهضيل من طلعة النهار، ومع كل خُطّ للومة تنبعث من الأرض رائحة الطين المسمّد بدمن الغنم، خذوا في الركايب لين ما عادت الثيران تشوف وش قدامها؛ و(الغافي) له صوت طروب تهوي له طيور الجو من سابع سما، إذا غنّى تفلت المتحششة محشها وتوقف الصرم، والمستقية يفتر الحبل في ايدها ولا تشعر، وكانت الثيران، تطرب لغنائه وتنشط؛ فيبدأ يغني لثيرانه (يا بو سنامٍ مايل؛ يا فيدة القوايل، ما جيت من محايل إلا وقرنك طايل، أنا فدا سنامك، جمّلت في مقامك، حليل من هو سامك) وإذا حس أنها تنشطت يهديها بتغيير الطرق (عليّ عمن معه سحبه ولكن ما لقي ثور، تقعد بلاده ببغرتها ويتشمت قريبه؛ لا هو تريّح من عنا الصالبي والا اعتنى به) وإذا شاف مرته نازلة بقفتها فوق راسها وتيقن أن الفال وصل رفع صوته (يا مقبله بنت مقبل، ردّي غدانا عشانا، ما عاد له قابليّه).

راحوا من الوادي بعد ما حلّ الظلام، وحالتهم تِرحم؛ ثيابهم غِرقة، وجنوبهم مملخه، وما يشتون الكبدة، وما بييسون يحطون روسهم على ذرعانهم ويغمضون الأجفان، ودخل (الغافي) ولقي شيبته وكهلته متحاندين، طول النهار وحدهما في البيت الشيبة يقول؛ قومي ابخسي الدخسيس واقربي الجمر من خمرة القشر تدفى يقع لي منها فنجال يغيّر مرارة ثُمّي؛ وهي ترد؛ قم انته عسى ساقك بالكسر؛ ويتعايرون ويتنخشون بعضهم، حاول يراضيهم؛ ولكن ما عاد فيه حيل؛ إلا والباب يدق والصوت يستجدي الترحيب؛ ياهل البيت.

علّق؛ استوتْ حُبلى قال زدها حيك. رحّب ترحيبة غصببة، فقالت زوجته؛ الضيف يضوي برزقه معه، لمح فيها كاد يخبّث خاطرها بكلمة، واستحى من الضيوف؛ نزل السفل يشقق عود القرض ليشب ناره؛ لقي الحطب غرق، أرسل ولده (بكيان) يجيب لهم قاز من جاره (القاحي) ضرب الباب بقوة وهو يصيح يا قاحي معكم قاز؟ ردّ عليه؛ عبطت راسك يا منعون والدين، وجيت تدقدق على بيوتنا أي قاز في الليل الأسود اللي كما وجهك؟ قال؛ لا والله يا عم قاحي إلا عبطونا ضيفان الله لا يحييهم، والحطب غرق أبى يوشي والداخنة ضاكة. سأله؛ معك مسلطة أصب لك فيها؟ ردّ؛ معي معي؛ نشده؛ وش بتعشونهم، فقال إن شاء الله تدوخ بهم روسهم من ريحة القاز ويرقدون ويسلم الديك.

زعل كبير الضيوف؛ وعاتب من دلهم على بيت هذا الطفران؛ اللي ما يعرف قدر الرجال؛ ذكّى ديكه واعطاه المرة تنتف ريشه؛ وحطوه في الحلة والديك ما فيه إلا عصب؛ وبعضهم رقد مكانه على لحم بطنه من طول انتظار ومن شخير الشيبة والكهلة؛ وبعضهم خرج يهوع من الريحة الفاسدة؛ توفرت المرقة؛ وفحي (الغافي) في توفير القرص، قال للمرة أطلبي أمك طحين؛ عادت وقالت؛ هبت لي دحوة شعير، علّق؛ هوّه ما خلّتها دحوتين المصروعة؟ وأضاف؛ إخلطي بُرّي مع شعيرك؛ وطرّحي بعددهم دغابيس عساها تتويهم؛ ما نجح ديك السكون؛ أخرجوه متشحّط؛ كنه جلد مدبوغ؛ والشيبة انتبه من نومته؛ وما لحق معهم إلا فنجالين مرقة؛ ليت الله منها؛ ما خلّته يوّي سرى على الكهلة وظلت لعظامها طقطقه كما الصندقة الجِديّة. استحوا الضيفان من طحير العجوز وهدير القرحان؛ وخرجوا من البيت يتضاحكون ويرددون على زوالنا إن كان القحم شدّ الملح فوق ظهورنا.