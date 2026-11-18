لن يكون الخميس التاسع عشر من نوفمبر يوماً عادياً في روزنامة الدبلوماسية الدولية، فللمرة الأولى في التاريخ يجلس رؤساء الولايات المتحدة والصين وروسيا حول طاولة واحدة في مدينة شنتشن، على هامش قمة «أبيك»، في مشهد سارع كثيرون إلى تشبيهه بمؤتمر يالطا عام 1945، حين رسم روزفلت وتشرشل وستالين خرائط النفوذ لعالم ما بعد الحرب. غير أن هذا التشبيه، على إغرائه الإعلامي، يخفي أكثر مما يكشف؛ فيالطا جمعت منتصرين في حرب كبرى، اتفقوا ولو مؤقتاً على عدو مهزوم، وامتلكوا القدرة على فرض ما اتفقوا عليه على الأرض، أما شنتشن فتجمع ثلاث قوى لا يجمعها نصر مشترك ولا رؤية موحدة للنظام الدولي، بل تتقاطع مصالحها بقدر ما تتصادم. فواشنطن تريد أن تجعل من اللقاء منصة للحد من التسلح النووي، بعد أن انتهت معاهدة «نيو ستارت» وبات العالم لأول مرة منذ نصف قرن بلا سقوف تضبط الترسانتين الأمريكية والروسية، وتريد إدخال بكين في أي اتفاق جديد، وهو ما ترفضه الصين التي ترى في غموض ترسانتها ورقة قوة لا تفرّط بها. وموسكو تبحث عن الشكل قبل المضمون، فمجرد الجلوس إلى طاولة الكبار يمنح بوتين اعترافاً يكسر عزلته، ويحوّل الحرب في أوكرانيا من عدوان يُدان إلى ملف يُتفاوض عليه بين الأقوياء، ولا عجب أن يتحدث كبير مفاوضيها عن «يالطا وبوتسدام جديدتين»، فيما ينفي الكرملين رسمياً أي نية من هذا القبيل. أما الصين المضيفة فتريد الصورة، صورة القطب المسؤول الذي يجمع الخصوم على أرضه ويرفع شعار «الاستقرار الاستراتيجي»، من دون أن تدفع ثمن الوساطة أو تقيّد نفسها بالتزامات. ولعل أصدق ما قيل عن القمة هو اعتراف مسؤول أمريكي بأن واشنطن لا تتوقع أي اتفاق، وأن الاجتماع ليس سوى بداية حوار. هنا تحديداً تكمن قيمة الحدث وحدوده معاً: قيمته أنه يعيد فتح قنوات الاتصال المباشر بين القوى النووية الكبرى في لحظة تتراكم فيها الحروب من أوكرانيا إلى إيران ومضيق هرمز، وحدوده أن ساعة على هامش قمة اقتصادية لا تصنع نظاماً دولياً جديداً. والحقيقة أن العالم لا يتجه نحو يالطا جديدة يتقاسم فيها الكبار النفوذ، بل نحو إدارة متوترة لعالم فقد قواعده، تُبرم فيه الصفقات على القطعة، وتتبدل فيه الاصطفافات بحسب الملف. وفي قلب هذا المشهد يبرز السؤال الأوروبي بكل قسوته، فالقارة التي ستتأثر بما يقال في شنتشن، في أمنها وطاقتها وتجارتها، غائبة عن القاعة، ولا يملك قادتها سوى مناشدة واشنطن، كما فعل المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ألا تحمل لهم «مفاجآت». إنها مفارقة كاشفة: أوروبا التي كانت شريكاً في صياغة نظام ما بعد الحرب صارت اليوم موضوعاً للنقاش لا طرفاً فيه، وردّها في قمة دبلن بتشكيل فريق خماسي للمفاوضات الأوكرانية يعبّر عن إدراك متأخر للخطر أكثر مما يعبّر عن قدرة على التأثير. والمفارقة الأكبر أن الرئيس الصيني نفسه هو من ذكّر بأن الأوروبيين يجب أن يجلسوا إلى طاولة أي مفاوضات حول أوكرانيا، وكأن بكين تمسك بالورقة الأوروبية لتستميل بها بروكسل في مواجهة واشنطن. في المحصلة، لن تخرج قمة شنتشن بخرائط جديدة للعالم، لكنها ستكشف بوضوح من يملك مقعداً على طاولة القرار ومن ينتظر خارج الباب، وذلك وحده درس كافٍ لمن يريد أن يقرأ ملامح المرحلة المقبلة.