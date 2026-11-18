حين نتحدث عن الإسكان، غالبًا ما ننظر إلى المنزل بوصفه وحدة عقارية، وإلى الدعم الحكومي بوصفه وسيلة لتسهيل تملكها. لكن ثمة زاوية أخرى تستحق أن تدخل في حسابات السياسة الإسكانية: ماذا لو أصبح المنزل نفسه أداة للاستثمار في استقرار الأسرة، وليس مجرد أصل عقاري يمتلكه الفرد؟

أقترح تطوير مسار إضافي ضمن برامج الدعم السكني الحكومية، يقوم على تقديم حوافز سكنية للأزواج، ترتبط باستدامة الحياة الزوجية، وتمنح الأسرة فرصة أفضل لبناء استقرارها الاقتصادي والاجتماعي. ويمكن أن تتخذ هذه الحوافز صورًا متعددة، تشمل منحة مالية غير مستردة، أو دعمًا إضافيًا للدفعة المقدّمة، أو تخفيضًا في الالتزامات التمويلية، أو أولوية في بعض المنتجات السكنية، على أن تُمنح المزايا الإضافية بعد مرور مدة زمنية محددة من الزواج، كعشر سنوات، وفق معايير واضحة تقيس الاستقرار الأسري دون التدخل في خصوصية الحياة الزوجية.

غير أن المقترح يتضمّن جانبًا لا يقل أهمية عن تشجيع الاستقرار، وهو إعادة النظر في توزيع ملكية المسكن المدعوم. فإذا كانت الدولة تقدّم تسهيلًا سكنيًا لأسرة، فمن المنطقي أن تنعكس هذه المساعدة على حقوق طرفيها. لذلك أقترح تخصيص حصة ملكية موثقة للزوجة في المنزل، قد تصل إلى النصف في برامج المنح المشتركة، أو تُحدد وفق طبيعة التمويل والمساهمة وشروط البرنامج. فالمرأة التي تشارك في تأسيس الأسرة، وتتحمّل جانبًا كبيرًا من مسؤولية رعاية الأبناء وإدارة الحياة المنزلية، ينبغي ألا تكون علاقتها بالمسكن محصورة في الإقامة فيه، بينما تظل ملكيته الاقتصادية بعيدة عنها، وإن حصل انفصال تطرد منه.

ولا يتعلق الأمر بمنح المرأة امتيازًا على حساب الرجل، بل بتطوير مفهوم الملكية الأسرية، والاعتراف بأن بناء الأسرة عمل مشترك، حتى عندما لا تتساوى المساهمات المالية بين الزوجين. كما ينبغي أن تحكم هذه الشراكة ضمانات قانونية تحفظ حصة كل طرف في حالات الطلاق أو الوفاة، وألا يتحوّل الحافز السكني إلى وسيلة لإجبار أحد الزوجين على البقاء في علاقة مؤذية.

إن هذا المقترح يفتح بابًا أوسع لفهم التنمية؛ فالدولة لا تستثمر في الإسكان حين تبني الوحدات وتيسّر التمويل فحسب، بل حين تساعد على تكوين أسر أكثر أمانًا، ونساء أكثر استقرارًا اقتصاديًا، وأطفال ينشأون في بيئات أقل عرضة للاضطراب. وربما يكون من المفيد أن نضيف إلى مؤشرات نجاح السياسة الإسكانية سؤالًا آخر: كم أسرة ساعدناها على بناء حياة مستقرة، لا مجرد امتلاك منزل؟