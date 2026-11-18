اعتمدت إيران طيلة العقود الأربعة إستراتيجية «الدفاع المتقدم»، وهي عقيدة تقوم على نقل ساحات الصراع إلى خارج حدودها الجغرافية، وبناء شبكة من الحلفاء المحليين القادرين على خوض حروب استنزاف غير متكافئة، ورفع كلفة أي مواجهة عسكرية أو ضغوط اقتصادية تُفرض عليها.

وتستند هذه الإستراتيجية إلى فكرة تكامل الأدوار وتوزيع أوراق الضغط من خلال حلفائها في الشرق الأوسط -بدءاً من حزب الله في لبنان، مروراً بالفصائل المسلحة في العراق، وصولاً إلى مليشيات الحوثي في اليمن-، حيث تشكّل جميعها نسيجاً مترابطاً يصعب فصله عن العقيدة الأمنية والعسكرية والسياسية الإيرانية.

ورغم الترابط الأيديولوجي واللوجستي الذي يجمع هذه الأطراف ضمن ما يُعرف بـ«محور المقاومة»، فإن القراءة المتأنية لتطورات المشهد الإقليمي بعد الحرب الإيرانية الأمريكية تكشف أن هذه المليشيات المحلية ليست مجرد أدوات تُدار بالتحكّم عن بُعد فقط، وإنما أيضاً -وهذا هو الأخطر- تسعى إلى فرض سيطرتها على الدولة وشرعيتها واستقلالها ومصالحها، وهو ما جعل المواجهة بين الدولة وتلك المليشيات تقوّض فرص الأمن والاستقرار في المنطقة.

ففي اليمن، استغل الحوثيون انشغال المنطقة بالمواجهة الإيرانية الأمريكية لمحاولة توسيع سيطرتهم الميدانية، وتعريض مصالح الدولة اليمنية للخطر أمنياً وسياسياً واقتصادياً وحتى إنسانياً، وبالمثل، تمارس قوى وفصائل عراقية نفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي داخل الدولة العراقية، كما هو حاصل الآن في قضايا الفساد ونزع السلاح وتهريب النفط، وتحاول فرض إرادتها على الدولة إلى حد المواجهة معها، كذلك حزب الله اللبناني الذي يسعى في هذا التوقيت إلى تنفيذ عملياته في الداخل السوري، وهو ما تم الكشف عنها مؤخراً، وذلك في تحدٍ جديد لعلاقة الدولة اللبنانية مع سورية ولجان التنسيق المشتركة بين الدولتين في هذه المرحلة.

اليوم، تواجه الإستراتيجية الإيرانية اختباراً غير مسبوق في ظل التحوّلات الجيوسياسية العميقة التي تشهدها المنطقة؛ ففي الوقت الذي انكشفت فيه أوراق طهران ومليشياتها أمام العالم، تدفع القيادة الإيرانية -والحرس الثوري تحديداً- باتجاه إعادة التموضع، والتركيز بشكل أكبر على تعزيز التنسيق العملياتي والتقني بين الساحتين العراقية واليمنية، باعتبارهما الركيزتين الأكثر قدرة على المناورة وتوفير أوراق التفاوض في المرحلة الراهنة.

وهذه المرحلة تحديداً من اللاحرب واللاسلم تحاول إيران أن تكون مليشياتها في المنطقة أكثر تحركاً وتوسعاً في إشغال دول الإقليم بعمليات عسكرية لاستنزافها من جهة، والتأثير في قرارها السياسي من جهة أخرى، وهو ما يمكنها من التفاوض بسقف أعلى نسبياً، فمثلاً الحديث عن باب المندب وتأثيره في الملاحة الدولية يزيد من جرأة وتعنت إيران في المفاوضات الدائرة حالياً.

في المحصلة، تظل المليشيات في لبنان والعراق واليمن حلقات في سلسلة إستراتيجية واحدة تسعى من خلالها إيران إلى فرض معادلات الردع وتأمين بقائها الإقليمي، غير أن نجاح هذه الإستراتيجية في المستقبل لم يعد مرهوناً بالتخطيط المركزي في طهران فحسب، بل بات يتوقف على مدى قدرة هذه المليشيات على التكيّف مع المتغيّرات المحلية، وتجاوز التحديات الأمنية والاقتصادية المتزايدة التي تحاصر نفوذها في الإقليم.