الصقارة في المملكة العربية السعودية هواية ارتبطت بحياة الأولين، أصبحت موروثًا ثقافيًا يحظى برعاية مؤسسية وحضور دولي متنامٍ، تقوده المملكة عبر فعاليات ومبادرات تستهدف صون هذا الموروث، وتعزيز حضوره في الوعي المجتمعي، ونقله إلى الأجيال الجديدة، وفي مقدمتها مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي رسّخ مكانته كأكبر تجمع للصقور في العالم، وأحد أبرز الأحداث العالمية المعنية بالصقارة.

فمن وجهة نظري أؤمن أن المهرجان بات نموذجًا حيًا لجهود المملكة في تحويل الاهتمام بالموروث الثقافي إلى عمل مؤسسي متكامل، يجمع بين المحافظة على الممارسات التقليدية وتطوير أساليب تنظيمها، وتهيئة بيئة تنافسية تستقطب الصقارين والملاك والمنتجين من داخل المملكة وخارجها، بما يعزز حضور الصقارة السعودية على الخارطة الدولية، ويقدمها للعالم باعتبارها جزءًا أصيلًا من الهوية الثقافية للمملكة.

ولعل أبرز ما يعكس المكانة التي وصل إليها المهرجان نجاحه في تسجيل أرقام قياسية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، من حيث عدد الصقور المشاركة، في إنجاز يعكس حجم الإقبال الدولي وقدرة المملكة على تنظيم أكبر التجمعات المتخصصة في الصقارة.

وهذه الأرقام التي نجح في تحقيقها المركز الوطني للصقور، هي مؤشرات على اتساع نطاق الاهتمام العالمي بالصقارة، وقدرة المهرجان على استقطاب المشاركين من ثقافات وبلدان مختلفة، وترسيخ مكانة المملكة وجهة رئيسة للصقارين والمهتمين بهذه الهواية على مستوى العالم.

وتتجاوز أهمية المهرجان تحقيق الأرقام القياسية، إلى دوره في خدمة الموروث من خلال مسابقاته الرئيسة، التي تشمل الملواح والمزاين، وتتيح للصقارين استعراض مهاراتهم وقدرات صقورهم، والتنافس على ألقاب وجوائز مرموقة، من بينها كؤوس الملك عبدالعزيز وسيف وشلفا الملك، كما تسهم هذه المنافسات في تحفيز الاهتمام بالصقور، والارتقاء بمستويات الإنتاج، وتبادل الخبرات بين الملاك والمربين والمنتجين، وفتح آفاق أوسع للتعاون بينهم، لنعزز مكانتنا كسعوديين في قيادة منظومة الصقارة في أنحاء المعمورة.