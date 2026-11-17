التحوّلات الاقتصادية والثقافية للمائدة تتجاوز الذائقة إلى الصحة وتتجاوز الاقتصاد إلى الوعي الغذائي. فما يختاره المستهلك ينعكس على المزارع والمصانع والأسواق، وكذلك حركة الاستيراد والاستثمار.

من هنا فإن التوسع في زراعة الأسماك وصناعتها وتجارتها في المملكة قراءة تتجاوز الاحتفاء بنمو الإنتاج إلى فهم تأثيره في السلوك الغذائي. فهل نحن أمام تنوع يوسع الخيارات، أم تحوّل يعيد توزيع الطلب والسلوك الاستهلاكي بين الأسماك واللحوم الحمراء والدواجن؟

وهل تستطيع «الثورة السمكية» في الأسواق السعودية والمجتمع السعودي تغيير المائدة المتوارثة والمتوجة عادة باللحوم الحمراء، حتى في المجتمعات التي ارتبط غذاؤها واقتصادها بثقافة الصحراء وتربية الماشية؟ وهل الذي يقود هذا التغيير هو الوعي الصحي والغذائي، أم هي القدرة الشرائية، أم هي مجاراة الموضة التي تصنعها المنصات والتعليب والعبوات؟

تتحدث الأرقام عن إجمالي إنتاج الثروة السمكية في السعودية بنحو 246.9 ألف طن عام 2024، منها 161.6 ألف طن من مشروعات الاستزراع السمكي، بزيادة بلغت 15.5% عن العام الذي قبله حسب هيئة الإحصاءات.

في حين أن بيانات الغذاء تقدّم صورة عن ارتفاع الأصناف الثلاثة، رغم أن الدواجن ظلت متقدّمة تليها اللحوم الحمراء ثم الأسماك. وهذه المقارنة تدعم اتساع المتاح من مصادر البروتين ككل، ولم تكن الزيادة في اقتصادات السمك وأسواق السمك على حساب أسواق اللحوم الحمراء.

والفرق مهم بين زيادة استهلاك سلعة وزيادة حصتها من السوق، فقد تنمو الأسماك، وتنمو اللحوم والدواجن بنفس الوتيرة، وقد تحتاج المقارنة لفترة أطول للحكم على تحول غذائي طويل الأجل.

وهنا يكون السؤال هل بدأت بعض الفئات تستبدل وجبات السمك بوجبات اللحوم، بينما تستمر السوق الإجمالية في النمو؟ هذا احتمال لا تنفيه الأرقام الكلية، لكنه يحتاج إلى متابعة الأسر والأفراد عبر فترات أطول، مع الأخذ بالاعتبار تأثير العمر والدخل والمنطقة والأسعار وتكرار تناول كل صنف.

لا يصح التعامل مع الشباب باعتبارهم ذائقة واحدة، فبينهم الباحث عن أقل تكلفة، والمهتم باللياقة، والمحب للتجربة، والمتأثر بأصدقائه، ومن يختار أسرع وجبة تناسب يومه. وقد تتداخل هذه الدوافع لدى الشخص نفسه.

إن السعر يحدد حدود الاختيار، والثقافة تجعل بعض الخيارات مألوفة، والتسويق يشجع التجربة، بينما تساعد الجودة والراحة على تكرار الشراء. والاهتمام بالصحة قد يدفع المستهلك إلى زيادة السمك وتقليل بعض وجبات اللحوم، لكنه قد يدفعه أيضًا إلى التنويع دون استبعاد أي منها. أما المعرفة الغذائية فتتعلق بتكوين الوجبة وكميتها وطريقة إعدادها، وبالتالي لا تعني زيادة الوجبات البحرية تلقائيًا ارتفاع الوعي الغذائي، كما لا تعني المحافظة على اللحوم الحمراء غياب هذا الوعي.

كما أن المستهلك قد يفضل منتجًا لأنه مقسم إلى حصص، سهل التخزين والتحضير، واضح المكوّنات، أو مناسب للتوصيل. وقد تجذبه العبوة بوصفها صورة اجتماعية قبل أن يختبر محتواها. لكن لا ينبغي جمع كل ذلك في تفسير واحد. قد يغيّر الشباب طريقة تناول الغذاء أسرع مما يغيّر مصدر الغذاء. فالسمك وقطع الدجاج منزوع العظم والجاهز للتحضير ينافس ما عداه من حيث الراحة. منتجات تتطلب وقتًا وجهدًا أكبر، مما هي منافسة بين السمك واللحم.

إذا استمر نمو الأسماك والدواجن واللحوم الحمراء جنبًا إلى جنب، فقد تتسع الفرص في القطاعات الثلاثة، خاصة في التصنيع والتعبئة والتبريد والتوزيع. أما إذا ثبت إحلال مستمر للأسماك محل بعض وجبات اللحوم والدواجن، فقد يتباطأ نمو الطلب على منتجات بعينها على المدى البعيد.

إن فرص الأسماك لا تنحصر في إنشاء المزارع، بل تشمل التفريخ والأعلاف والتجهيز والتجميد والتعبئة والنقل والتجارة، وقد يأتي نمو سوق السمك بانتزاع نموه من أسواق اللحوم والدواجن.

كما أن القرب من البحر لا يعني بالضرورة ضمان ازدهار سوق السمك، كما أن البعد عنه لا يمنع نموه إذا توفرت الجودة والسعر المقبول وسلامة النقل. والثقافات الغذائية مؤثرة، لكنها تتغير مع التجربة وتبدل ظروف الحياة.

تعد الثورة السمكية فرصة لتنويع الاقتصاد والغذاء، كما أن الثروة الحيوانية أمام فرصة لتطوير منتجاتها وفهم مستهلكها. وقد تتسع المائدة للكل، وقد تتغير الحصص فيها جميعا تبعا لجملة من المتغيرات.