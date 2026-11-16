في عمري كله، وعلى امتداد أكثر من خمسين عاماً، لم يسبق لي أن دخلت إمارة منطقة، أو قصدت محافظة من محافظات المملكة لمراجعة معاملة تخصني. ولعلني لم أتخيّل يوماً أن تكون زيارة إدارية عابرة مدخلاً إلى تأمل أوسع في معنى الدولة الحديثة، وفي التحولات التي يمكن أن يلمسها الإنسان بنفسه، بعيداً عن التقارير والأرقام والخطابات.



اليوم، قادتني ظروف خاصة إلى محافظة جدة، لمتابعة معاملة إدارية. ذهبت وفي ذهني الصورة التقليدية التي ترسّخت لدى كثيرين عن المراجعات الحكومية، بما يصاحبها أحياناً من انتظار وتنقل بين المكاتب، والبحث عن الموظف المختص، والسؤال عن الإجراءات التي ينبغي اتباعها. غير أنني، منذ اللحظات الأولى لدخولي المحافظة، وجدت نفسي أمام تجربة مختلفة تماماً.



هالني التنظيم، وأدهشتني الدقة، واستوقفني ذلك الهدوء الذي تسير به الأمور. كل شيء في مكانه، وكل إجراء يعرف طريقه، وكل موظف يدرك مسؤوليته. والأجمل أنك لا تبحث عن الموظفين، فهم الذين يأتون إليك، يستقبلونك، ويسألون عن حاجتك، ويتولون إرشادك ومتابعة ما جئت من أجله. تشعر منذ البداية بأن وقتك موضع احترام، وأن حضورك محل عناية، وأن المؤسسة الحكومية قد رتبت أعمالها على نحو يجعل خدمة الإنسان جوهر وظيفتها.



ولأن التفاصيل الصغيرة تكشف أحياناً عن التحوّلات الكبيرة، فقد وجدتني أتأمل ما يجري حولي أكثر من انشغالي بالمعاملة التي جئت من أجلها. كان المشهد كله يبعث على الارتياح، من طريقة الاستقبال إلى انسيابية الإجراءات، ومن لطف التعامل إلى ذلك الانضباط الذي يبدو جزءاً طبيعياً من ثقافة المكان.



ثم كان لقائي بسمو محافظ جدة، وهو شاب جميل في حضوره وتواضعه وطريقته في التعامل مع الناس. يستقبلك بمحبة صادقة، ويمنحك من وقته واهتمامه ما يجعلك تشعر بأنك أمام مسؤول يعرف قيمة الإنصات. يتحدث إليك بأريحية، ويستمع إلى حديثك حتى نهايته، ويتعامل مع ما تطرحه بجدية واحترام. وقد بقي في نفسي من هذا اللقاء أثر إنساني جميل، يتجاوز موضوع المراجعة نفسها.



أعرف أن تجربة واحدة لا تكفي للحكم على جميع المؤسسات، وأن لكل مراجع حكايته وظروفه، لكن ما رأيته اليوم يستحق أن يُروى. فالتجارب الإيجابية جديرة بالكتابة عنها، مثلما نستحق أن نتوقف عند أوجه القصور حين نصادفها. والإنصاف يقتضي أن نقول كلمة جميلة عندما نجد ما يستحقها.



لقد اعتدنا أن نتحدث عن الدولة الحديثة من خلال مشروعاتها الكبرى، ومدنها الجديدة، وتحولاتها الاقتصادية، وطموحاتها العلمية والتقنية. وكل ذلك حاضر في المشهد السعودي، غير أن للدولة الحديثة وجهاً آخر يتجلى في علاقتها اليومية بالمواطن، في طريقة استقباله، واحترام وقته، والإصغاء إلى صوته، وتيسير شؤونه. هنا يصبح التطور تجربة يعيشها الإنسان، وتتحوّل المفاهيم الإدارية إلى سلوك يراه ويلمس أثره.



وهذا ما جعل زيارتي اليوم لمحافظة جدة تتجاوز حدود المناسبة التي قادتني إليها. فقد رأيت نموذجاً إدارياً يستحق التقدير، وأدركت مقدار الأثر الذي يتركه المسؤول حين يجمع بين الانضباط الإداري والحضور الإنساني. فالمؤسسات، مهما بلغت من التطور، تظل بحاجة إلى الإنسان الذي يمنح أنظمتها روحها، ويترجم أهدافها إلى ممارسة يومية.



في طريق عودتي، ظللت أفكر في المسافة التي قطعتها بلادنا، وفي معنى أن يتغير مفهوم الخدمة الحكومية إلى هذا الحد. تذكرت أن التحولات الكبرى تبدأ من الرؤية والقرار، لكنها تبلغ معناها الحقيقي عندما تصل إلى حياة الناس، وتصبح جزءاً من تفاصيل يومهم العادي.



وحين نتحدث عن زمن الأمير محمد بن سلمان، فإننا نتحدث عن مرحلة تشهد فيها المملكة إعادة تشكيل واسعة لمؤسساتها وأدوات عملها وطموحاتها. وقد وجدت في تجربتي اليوم صورة صغيرة، لكنها معبرة بالنسبة إليّ، عن هذا التحوّل الذي نعيشه.



خرجت من محافظة جدة وأنا أحمل انطباعاً أعمق من مجرد الرضا عن حسن الاستقبال والتنظيم. خرجت وأنا أفكر في الدولة التي نريدها دائماً، دولة تحترم الإنسان، وتقدر وقته، وتقترب منه، وتجعل من خدمته مسؤولية يومية تمارسها مؤسساتها بكفاءة واهتمام.



ولعل أجمل ما حدث لي اليوم أنني ذهبت أبحث عن إنجاز معاملة، وعدت أحمل حكاية عن بلادي.



هكذا أدركت، من تجربة شخصية بسيطة، معنى أن نعيش زمن محمد بن سلمان.. زمن الدولة الحديثة.