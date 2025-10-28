بعد أن أنهيت مشاهدة تسجيل لحوار تلفزيوني يضخم فيه مسؤول رياضي «نجاحاً» ولِد متعسراً من رحم الفشل، قرأت خبراً عن إنجازٍ عالمي تحقق في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، عندما نجح فريق جراحي سعودي في استئصال ورمٍ سحائي بحجمٍ يقارب 4.5 سنتيمتر داخل تجويف جمجمة مريضٍ يبلغ من العمر 68 عاماً، باستخدام الروبوت الجراحي لأول مرة في العالم، مما ساهم في تقليل الأثر الجراحي ومغادرة المريض خلال وقتٍ قياسي في جراحات الدماغ بلغ أقل من 24 ساعة !

هذه هي الإنجازات التي تمكّن المسؤول من الفخر والاعتزاز عند الحديث، وهذا ما جعلني وأنا أقرأ تصريحي الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض ورئيس الفريق الجراحي الدكتور حمود الدهش، أقرأ في الحقيقة معاني الثقة بالنفس والاعتزاز بالذات والفخر بالمؤسسة، والإيمان بكفاءة العاملين فيها !

وصف الدكتور الفياض الإنجاز بأنه «يجسد ثمرة لبيئة الابتكار وترسيخاً لمساهمة المملكة في تشكيل الممارسات الطبية»، والحقيقة أنها ثمرة لا تقطف في حديقة الوطن فحسب، بل تمتد أغصانها لتثمر في أنحاء قارات العالم، ومساهمة تضع هوية سعودية في مستقبل الممارسات الطبية العالمية، وهذا هو الأثر الأسمى لإنجازات الدول في مسيرتها الحضارية والمكانة الأرفع التي ترتقي إليها بين الأمم !

باختصار.. كمواطنٍ سعودي أشعر بالكثير من الامتنان لمؤسساتنا العلمية والبحثية والطبية، التي تحقق إنجازات نفخر بها على مستوى العالم، وتمنحنا القدرة على التمييز بين الحقيقة والوهم !