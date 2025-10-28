تحتضن المملكة العربية السعودية اليوم تجربة سينمائية وطنية لا تُضاهى جسدها منتدى الأفلام الذي بدأ في 22 أكتوبر 2025 واختتم فعالياته في 25 أكتوبر في مدينة الرياض تحت شعار «لقاءٌ يُغيّر المشهد»، تحت إشراف هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.

سجّلت صناعة السينما المحلية في العام 2024 إيرادات بلغت 845.6 مليون ريال سعودي، بنحو 17.5 مليون تذكرة مصروفة عبر شبكة 630 شاشة في 64 دار عرض، وفي العام الجاري، حقّقت الأفلام السعودية أكثر من 100 مليون ريال سعودي في شباك التذاكر محققة 19% من الحصة السوقية المحلية.

ويُعدّ منتدى الأفلام منصة حيوية لصناع الأفلام والمنتجين، إذ يضم هذا العام أكثر من 130 جهة عارضة وأكثر من 30 جلسة وورشة عمل متخصصة، ما يُشكّل دعامة بنيوية لدعم الإنتاج المحلي وتوسيع آفاقه الدولية.

من خلال هذه المعطيات، تتجسّد الرؤية السعودية في التحول إلى مركزٍ عالمي للإنتاج السينمائي، ليس فقط من خلال دعم صناع الأفلام والمنتجين، بل أيضاً عبر تعزيز البنية التحتية، وتشجيع الاستثمارات، وفتح قنوات التوزيع والعرض -كل ذلك بخطى واثقة نحو اقتصاد الإبداع والتنمية الثقافية مع تنوع الأنشطة وتعدد مجالات الإبداع.

في النسخة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ «ﻣﻨﺘﺪى اﻷﻓﻼم اﻟﺴﻌﻮدي» شارك ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ صنّاع اﻷﻓﻼم، واﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ، واﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ، مواصلاً مستهدفاته ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻓﻼم ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻴﻮي، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030م، اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺿﻤﻦ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ليمثل منتدى الأفلام ﻣﻨﺼﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ أﻃﺮاف القطاع السينمائي ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت الإﻧﺘﺎج واﻟﺘﻮزﻳﻊ إﻟﻰ ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﺣﻴﺚ تم توفير مساحات ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﻓﺮص اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ والإﻧﺘﺎج، وﺑﻨﺎء اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﻓﻼم ﻣﺤﻠﻴًﺎ، ودﻋﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ وروّاد اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.

شهد اﻟﻤﻨﺘﺪى ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻪ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺆﺗﻤﺮ دوﻟﻲ قدم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 30 ﺟﻠﺴﺔ ﺣﻮارﻳﺔ وورﺷﺔ ﻋﻤﻞ تناولت ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻷﻓﻼم وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺤﺘﻮى وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻄﺎع، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ وورش ﻋﻤﻞ ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ استهدفت ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﻤﻬﻮر واﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﺸﺎﺑﺔ بفرص اﻟﺘﺨﺼﺺ واﻟﻤﺴﺎرات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻮاﻋﺪ، ﻛﻤﺎ احتضن اﻟﻤﻨﺘﺪى معرضاً ضم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 130 ﺟﻬﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ، ﺗﺸﻤﻞ ﻋﺪة ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت الإﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﻮدﻳﻮﻫﺎت الإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وشرﻛﺎت ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪات واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ، واﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت وﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ، وﻣﻨﺼﺎت اﻟﺒﺚ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻌﺮض، واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع، واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

تنظيم ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ منتدى الأفلام السعودي 2025 كان لافتًا في دقته وتنوّع فعالياته وإقبال المهتمين في مجال الأفلام والحضور والمشاركات النوعية الواسعة في المحتوى والأنشطة، وﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻷﺛﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﻓﻼم ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻀﻮر اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ، بما يسهم ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻗﻄﺎع ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﺳﻌﻮدي ﻣﺰدﻫﺮ وﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴًﺎ ودوﻟﻴًﺎ.