النصر يعيش حالة شغف مع الكرة، وهذا طبيعي طالما قائده رونالدو ومدرجه على علاقة مع الشمس، إلّا أن هذا لن يكون كافياً في حسابات مباريات خروج المغلوب، فمثل هذه المواجهات يعرف خصم النصر كيف يتعامل معها، ومن هنا تبدأ حكاية مواجهة قد تمتد إلى منتصف الليل إذا لم تحسم في الوقت الأصلي.

الاتحاد وصل الرياض وهو جريح البارحة الذي يطمع أن يطيب اليوم يا نصر..!

النصر يدرك أن غيابه عن تحقيق كأس الملك أعواماً عديدة هي أشبه بسوء حظ، وإن كنت أراها عقدة تحتاج إلى حل.

على الورق النصر أقرب للكسب، لكن الاتحاد شرس، وتتمنى أن تلقاه فائزاً وليس مهزوماً، فالنمر إذا جرح لا يمكن أن يهدأ حتى يعود بصيد غالٍ، فهل احتاط النصراويون لهذا الجرح..؟ هذا هو السؤال يا خيسوس..!

الترشيحات بنسبة عالية كلها للنصر، وهذا في صالح الاتحاد، الذي يتفاءل جموره بترشيحات الخصم، أي خصم..!

من سيفوز..؟ سؤال افتراضي والإجابة عنه يجب أن تكون افتراضية يا محمد العميري...!

شخصياً أرى الاتحاد أقرب؛ بسبب أن الاتحاد عوّدنا ألا يخسر مرتين متتاليتين.

(2)

النادي الأهلي تصدّر قائمة الأندية السعودية الأعلى إيراداً من بيع اللاعبين في صيف 2025، بنحو 46.7 مليون دولار.

يا ترى من كان بطل هذه الإيرادات حتى نشكره؟ أفيدوني..

• ومضة:

«إنني ﻻ أفهم حقاً؛ لماذا يتدخّل الناس في ما ﻻ يعنيهم؟!».

‏- فيودور دوستويفسكي