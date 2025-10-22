يقال إن أحد الملوك الألمان والذي يدعى كونراد الثالث حاصر مدينة واينسبرغ الألمانية لكن المدينة صمدت طويلاً أمام الحصار، وكانت بسالة رجال المدينة ودفاعهم عن مدينتهم سبباً رئيساً في أن الملك كونراد استشاط غضباً؛ لذا قرر أن يدمر المدينة ويهدم بيوتها بعد أن ينتصر في معركته الطويلة، وهذا ما كان، انتصر الملك ولكنه قرر أن يكون نبيلاً مع النساء والمساكين ويخرجهم من المدينة قبل تدميرها؛ لذا نادى المنادي أن على كل امرأة أن تخرج من المدينة قبل إزالتها ولها أن تحمل شيئاً واحداً فقط من ممتلكاتها على ظهرها قبل الخروج، بالطبع كان يظن الملك أن نساء المدينة سيحملن ما غلا ثمنه وخف وزنه من متاع مثل الذهب أو الممتلكات المادية، لكن المشهد الأسطوري حدث في صباح اليوم التالي، حين خرجت كل امرأة من باب المدينة وهي تحمل زوجها المقاتل الباسل على ظهرها وتغادر واينسبرغ، هذا الأمر جعل الملك يكبر إخلاصهن ولم يمنعهن من الخروج وإنقاذ أزواجهن.

وهكذا نجا رجال واينسبرغ - ليس بالجيوش أو الأسلحة، بل بحب زوجاتهم وإخلاصهم.

تركت قصة زوجات واينسبرغ المخلصات أثراً لا يُمحى على الثقافة الألمانية. وقد أدى هذا الحدث إلى ظهور مصطلح «وايبرترو» (Weibertreu)، أي «ولاء الزوجات».

لا تزال أطلال قلعة وايبرترو قائمةً أعلى مدينة واينسبرغ، تخليداً لذكرى النساء. وقد ألهمت هذه القصة أعمالاً فنيةً وأدبيةً وتقاليد محلية.

تُبرز هذه الأسطورة موضوع الإخلاص وسرعة البديهة، ولا تزال تُروى حتى يومنا هذا، مُحتفيةً بالإبداع والإخلاص والذكاء الذي حوّل هزيمة عسكرية إلى نصر أخلاقي.