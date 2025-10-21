تشهد المملكة تحوّلًا استراتيجيًا في تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز دورها في قيادة المشهد الريادي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة المرأة في التنمية الوطنية.

وتسجل ريادة الأعمال النسائية حضورًا متناميًا في المملكة، إذ بلغت نسبة المشاريع المملوكة للنساء بنهاية الربع الثاني من عام 2025م نحو 47% من إجمالي السجلات التجارية، ما يعكس توسّع مشاركة المرأة في القطاع الخاص ونمو ثقتها بالبيئة الريادية المحلية.

ويبرز دور الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في تعزيز هذا التوجه؛ من خلال برامج ومبادرات مخصصة لرائدات الأعمال، مثل مراكز دعم المنشآت وأكاديمية منشآت التي قدّمت برامج تدريبية ومعرفية لآلاف النساء خلال السنوات الماضية، وهذا النمو المتواصل في أعداد المستفيدات يعكس عمق الشراكة بين رائدات الأعمال و«منشآت» كمنظومة داعمة للتمكين المعرفي والاقتصادي.

يأتي ملتقى «بيبان 2025» الذي تنظّمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار «وجهة عالمية للفرص»؛ بأبوابه السبعة ليدعم تمكين رائدات الأعمال؛ من خلال عدة مبادرات ممكّنة وورش عمل متخصصة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لهم لمشاركة تجاربهم، وبناء حوارات مفتوحة مع زوّار الملتقى من مختلف القطاعات والاهتمامات، في مشهد يعكس تطور بيئة الابتكار في المملكة، ودعمها المتواصل لريادة المرأة في كافة مجالات الأعمال والتقنية.

تؤكد مؤشرات ريادة الأعمال النسائية أنها أصبحت بالفعل ركيزة أساسية في مسيرة التحوّل الاقتصادي، وشريكًا فاعلًا في بناء مستقبل مزدهر قائم على التمكين والابتكار والاستدامة.