في أحد المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض، وجّه مراسلٌ سؤالاً يبدو عاديّاً: «من اختار بودابست لاستضافة القمة بين الرئيسين ترمب وبوتين؟» لكن الجواب الذي جاء من المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لم يكن عاديّاً إطلاقاً.. حيث قالت: «أمك هي من فعلت ذلك»!هذه الجملة القصيرة، دوّت في الفضاء الإعلامي العالمي وانتشرت كالنار في الهشيم كما لو كانت حدثاً سياسياً مستقلاً، لأنها ببساطة لم تحدث في جلسة شعبوية بمقهى منزوٍ، بل من منصة تمثّل أكبر مؤسسات القرار في العالم.في ظني أن العبارة، لم تكن مجرد زلة لسان بقدر ما كانت انعكاساً لعصر تغيّرت فيه قواعد الحديث الرسمي، عصر أصبحت فيه الكلمات تقاس بسرعة انتشارها أكثر مما تقاس بوزنها أو معناها.. فاليوم، لا يبحث بعض المتحدثين باسم المؤسسات عن الصياغة المثالية بقدر ما يبحثون عن «لقطة الترند» التي ستتصدّر المشهد، حتى وإن كانت على حساب الوقار اللغوي.البيت الأبيض، الذي طالما عُرف بانضباط مفرداته، بدأ وكأنه يتحدث بلغة الشارع الرقمي، لغة لا تلتزم بالبرود السياسي المعتاد، بل تميل إلى الردّ الخفيف الذي يثير الانتباه ويُشعل التفاعل.. لكن ما بين خفّة الدم وفقدان الرصانة هناك خيط دقيق، يصعب أن يراه من يقف تحت أضواء الكاميرا.قد يرى البعض في تلك العبارة نوعاً من الطرافة، وقد يراها آخرون دليلاً على تحوّل أعمق في شكل الخطاب العام.. فالسخرية باتت أحياناً وسيلة لتخفيف التوتر، أو لتمرير موقف دون تصريح مباشر.. ومع أن المزاح السياسي ليس جديداً، إلا أن حضوره في اللغة الرسمية يعكس تحوّلاً في «مزاج» العالم نفسه؛ عالمٍ بات يفضّل الردود القصيرة على الخطابات الطويلة، والابتسامة العابرة على التحليل العميق.اللافت في الجملة أنها استُقبلت بضحكٍ واسع أكثر مما استُقبلت باستغراب! وكأن الجمهور، الذي أرهقته الجدية المفرطة في الخطاب السياسي، وجد في تلك اللحظة متنفساً بسيطاً من الصرامة.. وهذا بدوره يطرح سؤالاً أكبر: هل أصبحنا نبحث عن الترفيه حتى في السياسة؟وربما تكمن الطرافة الأكبر في رمزية العبارة نفسها.. فحين يقول أحدهم «أمك هي من فعلت ذلك»، فإنه يُلقي باللوم- دون قصد- على الجذر، على الأصل، على المجتمع الذي أفرز هذا كله، وكأنها رسالة ضمنية مفادها: أن ما نراه اليوم في السياسة والإعلام ما هو إلا انعكاس لطريقتنا نحن في التواصل، نحن الذين صنعنا عالماً يختصر المواقف في جُمل، ويحوّل الحوار إلى سباقٍ على خفة الظل.في النهاية، ربما لا نعرف من اختار بودابست، لكننا نعرف بالتأكيد أن تلك الجملة ستبقى مثالاً على كيف يمكن لكلمة عفوية أن تختصر روح عصر كامل... عصر صار فيه المزاح والسخرية لغة السياسة الجديدة!