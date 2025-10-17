في حقيقة الأمر أن التأهل لنهائيات كأس العالم بالنسبة لمنتخبنا أصبح أمرا معتادا، بالرغم من أن التأهل هذه المرة جاء عن طريق الملحق الآسيوي، وهذا لا يعني أن المنتخب تأهل بالصدفة أو بضربة حظ كما يردد البعض، بل هو تأهل مستحق؛ لأن منتخبنا قدم مباريات في الملحق الآسيوي هي الأفضل في مشوار التأهل، وعرف كيف يتعامل مع كل مباراة حتى وصل لما يريده، هذه المرحلة انتهت بخيرها وشرها، ولم تكن جديدة علينا كمنتخب سعودي كما ذكرت سابقا، فقد اعتدنا التأهل بكل الطقوس المصاحبة له، ومن المهم اليوم أن نفكر في كأس العالم، وكيف نجعل من مشاركة منتخبنا في هذه النسخة مميزة تتفوق على كل المشاركات السابقة، في تقديري الشخصي مرحلة «هيرفي ريناد» مع المنتخب السعودي انتهت، وليس بمقدوره تقديم عمل كبير مع الأخضر في نهائيات كأس العالم، هذه المشاركة العالمية تحتاج مدرباً يعرف كيف يكسب بعض المباريات وفق إمكانيات اللاعب السعودي الفنية، وحتى نقرب الصورة أكثر نحتاج نكرر ما فعله الهلال في بطولة أندية العالم الأخيرة، مدرب يعرف كيف يدافع جيدا، ويعرف اللحظة التي يهاجم فيها، نحن نحتاج مدرباً بمواصفات الإيطالي «إنزاغي» مدرب الهلال الحالي، في كأس العالم تلعب إمكانيات اللاعبين دوراً كبيراً في خوض المباريات الصعبة مع منتخبات عالمية كبيرة، لذا على اتحاد الكرة وضع برنامج جيد للمشاركة، ويخطط لها بشكل استثنائي غير مسبوق، ولعل الخطوة الأولى أن يُخْتَار مدرب جديد له مواصفات معينة، وفي أقرب وقت ممكن، الشعب السعودي سئم من مشاركة منتخبنا كضيف شرف، دون أن يترك أي بصمة تذكر، اليوم العالم ينظر إلينا بطريقة مختلفة بعد النقلة الكبيرة التي حدثت في دورينا من خلال حجم الاستقطابات ونوع اللاعبين الذي يخوضون غمار منافساتنا المحلية، اليوم الكل يعمل حساباً لكرة القدم السعودية ونجومها؛ وبالتالي لن نجد أي منتخب يتهاون في أي مباراة مع منتخبنا، أو يلعب ضدنا بأقل مجهود، مهما كانت إمكانيات هذا المنتخب، لذا فإن العمل المطلوب في الأيام القادمة يجب أن يكون مختلفا عن كل المرات السابقة من كل النواحي، حتى نحظى بتمثيل مشرف يكون حديث العالم.دمتم بخير،