في ليلةٍ من ليالي المجد حلَّق صقور الأخضر عالياً فوق سماء الخليج عانقوا الذهب وتوّجوا أبطالاً لكأس الخليج تحت 17 عاماً.بهذا الفوز كتب أبناء السعودية فصلاً جديداً في تاريخهم الكروي وأكّدوا أن القوة الحقيقية تولد من العمل المنظّم والروح القتالية التي لا تقبل الهزيمة.انتصار المنتخب السعودي على نظيره الإماراتي في النهائي بنتيجة 2–0 لم يكن مجرّد فوز بكأس الخليج بل كان إعلاناً صريحاً عن ولادة جيل جديد من المواهب القادرة على رسم مستقبل الكرة السعودية.افتتح عبد العزيز الفواز التسجيل في الدقيقة 18 بعد جملة تكتيكية أنيقة توّجها بتسديدة متقنة هزّت الشباك الإماراتية. وفي الدقيقة 45 عزّز عبد الرحمن سفياني النتيجة بالهدف الثاني ليحسم اللقاء مبكراً ويمنح زملاءه الأفضلية والاطمئنان واللقب.وبأدائه الملفت وتحركاته الذكية طوال دقائق المباراة استحق عبدالرحمن سفياني جائزة أفضل لاعب في #كأس_الخليج_U17، ليؤكّد أنه أحد أبرز الأسماء الواعدة في قائمة الأخضر الشاب.من ذهب الفئات السنية إلى ذهب المستقبلهذا التتويج يعكس استراتيجية واضحة يتبناها الاتحاد السعودي لكرة القدم في الاستثمار في المواهب الناشئة. نجاح الأخضر تحت 17 عاماً ليس نهاية الطريق بل بدايته وهو ثمرة عمل متواصل في الأكاديميات والمدارس الكروية وبرامج الكشف عن المواهب، وهو نموذج لما يمكن أن تكون عليه كرة القدم السعودية إذا استمر الدعم والاستثمار في الفئات العمرية.إن الانتصار في بطولات الناشئين هو الخطوة الأولى على طريق بناء منتخب كبير قادر على المنافسة في أكبر البطولات.ولا ننسى الداعم الأقوى الجمهور السعودي الذي لم يتوقف عن التشجيع طوال البطولة، والذي أثبت مرة أخرى أنه الشريك الأهم في كل إنجاز، وأنه جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة.سيدات النصر يواصلن كتابة التاريخوفي مشهد آخر لا يقل إشراقاً وإنجازاً واصل فريق سيدات النصر تألقه في الدوري السعودي للسيدات بتحقيق فوز عريض على سيدات الأهلي بنتيجة 5–1 في مباراة جسدت الفارق الفني والبدني بين الفريقين.هذا الانتصار الكبير إعلان صريح وواضح عن جاهزية سيدات النصر للمنافسة الجادة على اللقب للمرة الرابعة ورسالة واضحة بأن كرة القدم النسائية السعودية تسير بخطى متسارعة نحو التطور والاحترافية.إنجازات تتكامل ورؤية تتحققما بين صقور الأخضر الذين حلَّقوا بذهب الخليج وسيدات النصر اللواتي أمطرن شباك الأهلي بخماسية يثبت المشهد الرياضي السعودي أنه يعيش مرحلة ذهبية عنوانها الطموح والإنجاز، فالرياضة السعودية في أزهى عصورها مدعومةً برؤية واضحة وصناعة أبطال للمستقبل.إنها لحظات تتجاوز حدود النتائج إلى رسم صورة جديدة لرياضة وطن يخطو بثبات نحو القمة رجالاً ونساءً.