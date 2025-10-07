يعيش النصر مرحلة جديدة ومختلفة مع مدربه جيسوس، وهذا أمر لم يعتده النصر في السنوات الأخيرة وتحديدا من لحظة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة عليه، وهذه المرحلة الجيدة والمميزة تمثلت في انطلاقته القوية في الدوري، وقبلها في كأس السوبر رغم أنه لم يحققها، إلا أنه كان الأفضل على المستوى الفني، وهذا كله يؤكد أن العمل الجيد في كرة القدم ينتج عنه نتائج جيدة، فالنصر هذا الموسم بدا بالاختيارات الإدارية الجيدة التي تعرف تتعامل مع تفاصيل كرة القدم التنافسية؛ مما انعكس على طريقة وأسلوب العمل مع مراعاة كل الجوانب الأخرى والتوافق مع كل التفاصيل التي تجعل العمل يسير وفق الميزانيات المتوفرة لتجهيز الفريق لمنافسات طويلة وقوية طوال الموسم، كانت الانطلاقة الأولى باختيار المدرب بعد أن كان لقائد الفريق كريستيانو رونالدو دور في هذا الاختيار كما تقول التقارير الصحفية، وقد نجح النصر في التعاقد مع المدرب جيسوس الذي يعرف المسابقات السعودية، وكل تفاصيلها ورغبة المدرب جعلت كل الأمور تسير في مصلحة النصر، وحتى الآن وجيسوس يسير بالفريق بشكل مميّز، ويستطيع بالنهج التدريبي الذي يتبعه أن يحقق النتائج الجيدة، قد يحدث الإخفاق في أي لحظة، وهذا وارد في عالم كرة القدم مهما تميّز الفريق في أسلوبه الفني كما حدث في كأس السوبر، لكن هذا لا يلغي أن النصر أصبح له شخصية مع جيسوس، وبالتالي فإن المطالبات الجماهيرية التي كانت تطالب بإقالة بيولي الموسم الماضي كانت في محلها بعد أن تأكدوا أن الخلل الذي عاشه الفريق الموسم الماضي هو فني بالدرجة الأولى. لم تكن العناصر المضافة في قائمة النصر في فترة الصيف ستفعل هذا التحوّل في الأداء لولا وجود مدرب عبقري وخبير مثل جيسوس، يبقى للمتشائمين رأيهم الذي يعبّر عن تخوف من عدم قدرة الفريق إكمال الموسم بنفس هذا الرتم؛ بسبب المجهود الكبير الذي يبذلونه في كل مباراة، وهي وجهة نظر فنية منطقية إلى حد ما، ولا أعتقد أن جيسوس والفريق الفني الذي معه تخفى عليهم نقطة مثل هذه بدليل إشراك بعض العناصر من البدلاء في بعض المباريات وآخرها مباراة الزوراء العراقي، فهل يحقق النصر هذا الموسم إنجازاً كبيراً يرضي تطلعات عشاقه؟دمتم بخير،