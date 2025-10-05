يتداول عوام الإعلام وشركاؤهم في المدرجات الأهلي وهبوطه بكثير من الغل، لكنْ هؤلاء العوام وزملاؤهم في التشجيع يعيشون حالة انفعال أمام القيمة المضافة التي قدّمها ذاك الهبوط للأهلي، ومن يعرف كرة القدم يعرف معنى مصطلح «العائدون من الموت»، ومع ذلك أقول إن من عنيتهم بهذا الكلام لن يستوعبوا مضمون الكلام بعد أن أبهرهم شكله..!قال الزميل عمر كاملي في إحدى الأمسيات الحوارية وهو يرد على انتقاص أولئك العوام: «الأهلي لم يهبط، بل صعد يلو للأهلي»، فتندّروا بذاك الكلام؛ لانهم لم يفهموا ماذا يعني عمر..!الأهلي يا عمر فعلاً لم يهبط، بل صعد، وأي صعود كان هذا، بل أي حالة خلقها الأهلي بقيادة عشاق كتبوا تاريخاً ودفنوا آخر.هل تذكرون عندما ردّد جمهور الأهلي من ذاك المكان «وعبر الزمان سنمضي معاً»، كانت بكل تفاصيلها رسالة شموخ في ليلة انكسار..!عفواً ليس انكساراً، بل صعود يا عمر إلى ما دون النجوم، فمن حقك اليوم أن تقول لمن سخروا من كلامك: أين موقع الأهلي على مستوى القارة؟ وأين أنتم..؟!الأهلي رقى وارتقى وما زالوا يقتاتون على عبارات ركلها الزمن، ولا موضع لها بين شموخ الشامخين، وكم هي عظيمة نخبة آسيا التي وضعت الأهلي كما أراد له التاريخ لا كما قال العوام..!أتظن أنك أحرجتني؟ هكذا يجب أن تقول لمن سخر من مقولتك يا عمر، ولا بأس أن تردد النخبوية صعبة قوية..بعض من جرحهم كبرياء الأهلي قالوا على استحياء ما فعله الأهلي هو رسالة إعجاز ينبغي أن تستوعب من الكل.• ومضة:الحياة‏عندما تكشف أقنعة الناس‏تكشفها بقسوة‏لدرجة أنك تحتاج وقتاً طويلاً‏لتستوعب بشاعة الوجه الحقيقي‏الذي تقاسمت معه ذكرياتك!‏لـ تسنيم المذكور