التباري في ساحة مواقع التواصل الاجتماعي لا يحميه منطق ولا يتحكم فيه فريق أو عشرة، لكن في نتائج تدون وعبارات تحفظ ربما يعاد إليها وقت الحاجة.أيهما أقوى الدوري أو النخبة الآسيوية؟ سؤال عذب استفهامه العشاق بعد أن توج الأهلي بطلاً لكأس النخبة الآسيوية، وتم تداوله على نطاق واسع في كثير من البرامج الرياضية، ومازال هذا السؤال حياً يرزق، وأخذ في أعقاب خسارة الاتحاد أول جولتين في هذه النسخة منحى آخر، على اعتبار أن الاتحاديين هم من حرك الساكن بعد أن قال محمد نور إن النخبة أقوى من الدوري.لن أدخل في سجال مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، لكن لا بأس أن أسأل بعض الاتحاديين وليس كلهم، هل ما زلتم متمسكين بآرائكم أم أن هزيمتي الوحدة وشباب الأهلي غيرتا القناعات؟.دورينا قوي بل اعتبره من التوب تن عالمياً، لكن هذا لا يلغي من أن بطولة النخبة الآسيوية بكل تفاصيلها قوية، بل قوية جداً ولن يحققها إلا الأقوى في آسيا.ولهذا ماذا سيقول من قلل من قوة النخبة بعد أن خسر بطل الدوري الاتحاد من فريقين لم يسبق لهما تحقيق أي بطولة آسيوية.قياس محمد نور لم يكن عاطفياً بل كان منطقياً جداً، ولم يكن هدفه التقليل من الدوري بقدر ما أراد إيصال رسالة أدواتها من داخل الملعب.المهم أن نعمل جميعاً مع أنديتنا الثلاثة على الحفاظ على منجز الأهلي وهذا هو الأهم.يقول محمد الدويش: النصر لا يغنم زمانه.. لا يستغل فُرصته.. لا يعيش يومه.. كم من نتيجةٍ كبيرة فرّط بها.. حتى وهو يُفرحك يترك فيك حسرة..ومضة:أحبّوا الإنسان كما هو، بخطيئته وضعفه، لأن المحبة قادرة أن تغيّر كل شيء.‏- فيودور دوستويفسكي