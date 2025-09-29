لا يُجيدون كتابة خبر ولا صياغته ولم يكتبوا حتى (مقالاً)، ولا يفرّقون بين (أكد وقال)، ومع ذلك منحت لهم كل المساحات وكل المنابر ليختزلوا مشروعنا الرياضي في أنا الزعيم، أنا العميد، أنا العالمي، أنا الملكي !لأنهم لا يملكون أكثر من ذلك، وهذه ليست مشكلتهم، بل مشكلة من فرضهم ورسم لهم خارطة طريق لا يمكن أن يحيدوا عنها.النموذج رقم واحد، قال له زميله وهو يحاوره يا أخي أنت أهلاوي وليس هلالياً، فلماذا غيّرت ميولك، ومن يومها حتى الساعة وهذا الشاب يشتم في الأهلي لكي يثبت أنه هلالي.النموذج الثاني: إحدى هدايا المرحلة سأله المذيع وفق محاور الإعداد عن الهلال فقال أنا جئت أدافع عن النصر ولا علاقة لي بأي نادٍ آخر.وبين النموذجين ما عليك إلا أن تنصت وتضحك بشرط أن لا يأخذك الضحك إلى رمي التهم على إعلام لا ذنب له في ما يحدث.(2)هل يعقل أن نصدقكم ونتجاوز ما هو ماثل أمامنا؟الهلال يدعي أن الاتحاد السعودي لكرة القدم ضده، والأهلي حمّل الاتحاد السعودي لكرة القدم خسارته أمام بيراميدز، والاتحاد سار على النهج، وكذلك النصر، والذرائع جاهزة.وضع الاتحاد بل كل المؤسسة الرياضية من أجل خدمة رياضة وليس لمحاربة رياضة الأندية.فشلكم منكم وإليكم فلا تجعلوا من الاتحاد قميص عثمان.ومضة:من الأفضل..‏أن يفهمك الشخص..‏أكثر من أن يحبك..‏الفهم آمان..‏لا يستطيعه الحب لوحده !‏لـ«خالد الباتلي»