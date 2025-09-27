غضب المدرج الاتحادي يعلو يومًا بعد يوم، فالجماهير التي أوفت في الحضور والتشجيع لم تعد ترى ما يوازي وفاءها على أرض الملعب. الفريق يدخل موسمًا جديدًا بلا هوية واضحة، الأخطاء تتكرر منذ الصيف، والمدرب لم يثبت قدراته، والإدارة ما زالت تتأخر في اتخاذ القرارات المصيرية.المدرج اليوم لا يصرخ عبثًا، بل يطالب بحلول واضحة تعيد للاتحاد توازنه وهيبته. ومع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية في يناير القادم، أي بعد ثلاثة أشهر فقط، لا مجال للتأجيل أو الأعذار. هذه الفترة تمثل العد التنازلي الأخير لإنقاذ الموسم، والجماهير تنتظر أن ترى خطوات ملموسة تبدأ بخطة واضحة، مرورًا بتغييرات جريئة، وصولًا إلى صفقات مؤثرة تليق بتاريخ العميد.غضب المدرج رسالة صريحة: الاتحاد أكبر من الأشخاص والأسماء، والكيان لا يُختزل في إدارة أو مدرب. العميد كيان عريق صنع المجد ببطولاته وجماهيره، ولا يليق به أن يكون أسيرًا للتردد أو الصمت.وخلاصة القول: إن الشتاء القادم هو الفرصة الذهبية، فإما أن يكون بداية العودة للمنافسة، أو يظل الغضب حاضرًا في كل مدرج، يحمّل المسؤولية لكل من قصّر في حق الكيان.