- سطر أهالي المدينة المنورة في اليوم الوطني كل الوفاء والمحبة لهذا الوطن وللقيادة الرشيدة.- لم يكن يوما عاديا لأبناء طيبة الطيبة الذين نثروا أجمل المحبة في يوم الوطن وبادلهم أميرهم المحبوب الأمير سلمان بن سلطان ذلك الوفاء والمحبة والتقدير عندما أدى العرضة السعودية بكل إتقان وكأنه يسطر كيفية أداء العرضة بكل إتقان.- مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي يعتبر مركزا ضخما تراثيا والذي يحكي تراث هذا الوطن ويعتبر معلما حضاريا، هو ليس مبنى فقط بل هو معلم من المعالم التراثية في مدينة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.- أبناء المدينة المنورة شيوخا وشبابا ونساء وأطفالا خرجوا يحتفلون بجمال وروعة الوطن الذي منحهم كل شيء.- إنجازات الوطن شاهدة على هذه الحضارة التي يستطع نورها في كل أرجاء السعودية، لكن هناك قصة جميلة نشرها أبناء الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، الذين أشرفوا على إمارات المدينة وترك كل واحد منهم قصة جميلة وأثرا طيبا مازال أهل طيبة يحكون لأبنائهم هذه القصص التي تجلت في كثير من المعالم التي تنتشر في تلك المدينة الجميلة بكل ما تعني كلمة الجمال.- جاء أميرها المعطاء سلمان بن سلطان ليكمل مسيرة العطاء والجمال لهذه المدينة التي عشقها هذا الأمير الشاب، والذي لا تغيب ابتسامته في كل محفل ومناسبة وكأنه يقول كم أنا سعيد بكم يا أهل طيبة الطيبة، في مجلسه العامر الذي يستقبل فيه أبناء المدينة يتحدث معهم بكل شفافية ويستمع لهم بكل إنصات ويتابع كل عمل ومشروع ويبادل أهلها كل محبة ووفاء، وكأن والده الأمير سلطان بن عبدالعزيز لم يغب والذي كان باستمرار يزور المدينة المنورة ويستقبل أهلها بكل ود وترحاب.- ما أجمل وأنبل أميرها الذي في كل محفل ومناسبة يمنحك الطاقة التي تحفزك على المزيد من العمل والعطاء، طيبة الطيبة التي أصبحت أيقونة في الجمال وتستقبل ضيوفها وزوارها بكل ترحاب وسرور، كل من يزور طيبة الطيبة يشاهد مدى الجمال والروعة ولها هوية ذات طابع خاص في مبانيها وطرقاتها استمدتها من تاريخها الإسلامي العريق.- شكرا أميرنا المحبوب الأمير سلمان بن سلطان على كل ما تقدمه لأهالي طيبة الطيبة، فأنت أنموذج في التواضع والتعامل والرقي، نعم هو ابن الأمير سلطان بن عبدالعزيز، رحمة الله عليه، والذي استمد عراقة تلك الأخلاق الفاضلة من والده.