• لا شيء أجمل في الحياة من هدوء الواثق.• لكن الثقة المبالغ فيها على رأي صديقي محمد أبوهداية تؤدي بصاحبها «خارج الأقواس».• وفي كرة القدم الثقة مطلوبة لكن بشرط أن تكون بعقل.• وما حدث في مباراة الأهلي والهلال درس عملي ينبغي أن يستفاد منه في معنى ربط الثقة بشخصية الفريق وتتحول مع الزمن إلى شخصية تهابها كل الفرق.• الأهلي أمامه غداً مباراة لا تقبل أي خطأ ولا تقبل أي اجتهاد، وعليه، يجب أن يعمل ماتياس على عدم تكرار ما حدث أمام ناساف وأمام الهلال في الشوط الأول، فما صحح أمس قد لا يتكرر اليوم أمام فريق جاء من مصر وحلمه الكأس.• بيراميدز يعتبر اليوم الأقوى أفريقياً والأقوى مصرياً، فمن يهزم أهلي مصر جدير بأن يصل جدة بطموح الباحث عن البطولة.• الأهلي الذي يهمنا يدرك ماذا يعني له التتويج بكأس القارات، ويدرك قبل ذلك جمهوره أن بوصلة التاريخ تتجه صوب التحلية، حيث اتجاه كل قلب أخضر.• نملك فريقاً رائعاً لكن لن تكتمل هذه الروعة إلا بكأس سيشكل أسبقية للأهلي وللوطن.• وربط هذا الحدث بيوم الوطن وعيد الوطن لا شك أنها خصوصية ستخلد هذا المنجز.• مثل أي أهلاوي أعيش حالة ترقب، ومثل أي عاشق أستعجل الوقت لكي أكون جزءاً من فرحة وطن بطلها الأهلي.• التذاكر نفدت من مدة، وعدد الأرقام على قائمة الانتظار تجاوز كل الأرقام السابقة، فماذا نسمي هذا عشقاً أم جنوناً أم ندمج الحالتين ونقول «جن جنون العشاق».• أخيراً.. يقول محمد الدويش: أسوأ من هزيمة أنْ تكون متقدماً بـ3 أهداف حتى الدقيقة 78 ثم في 13 دقيقة فقط تستقبل 3 أهداف.. ‏أسوأ منه أنْ يحدث ذلك بعد دخول قلبيْ دفاع فيصبح خط دفاعك ستة لاعبين.