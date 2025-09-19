جمهور الاتحاد ليس مجرد متفرج على مدرجات الملاعب، بل هو كيان ضخم يعكس تاريخًا عريقًا وقوة جماهيرية قلّ نظيرها. مدرج العميد الذي يهتف ويصنع الأجواء الحماسية في المباريات، قادر أيضًا أن يكون قوة فاعلة خارج أسوار الملاعب، يساهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وحيوية، ويؤكد أن الرياضة ليست مجرد منافسة، بل رسالة حياة.اليوم، ومع توجه المملكة نحو تعزيز جودة الحياة ضمن رؤية 2030، يبرز الدور المجتمعي للأندية الكبرى، وفي مقدمتها نادي الاتحاد، الذي يُلقب بـ «نادي الشعب». هذا اللقب لم يأتِ من فراغ، بل من تاريخ طويل ارتبط فيه الاتحاد بجماهيره، وصار لزامًا أن يمتد هذا الارتباط من المدرج إلى المجتمع، عبر مبادرات هادفة تلامس حياة الناس اليومية.المبادرات المجتمعية التي يمكن أن يقودها الاتحاد كثيرة: من حملات التوعية الصحية التي تحفّز على ممارسة الرياضة، إلى المشاركة في التشجير وحماية البيئة، مرورًا بدعم التعليم والثقافة عبر شراكات مع الجامعات والمدارس. هذه الأنشطة لا ترفع من قيمة النادي فحسب، بل تساهم في بناء مجتمع أكثر انسجامًا، وتجعل الاتحاد حاضرًا في تفاصيل حياة الناس.ولا شك أن الشراكات المجتمعية مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي ستكون رافعة قوية لهذا الدور. حين يجتمع اسم الاتحاد مع شركات وطنية وجمعيات خيرية في مشاريع مشتركة، يصبح الأثر أوسع وأكثر استدامة. وبهذا يتجسّد دور النادي كمؤسسة وطنية تعكس التلاحم بين الرياضة والمجتمع.الجماهير أيضًا شريك لا غنى عنه. تخيل أن تتحول طاقة المدرج الذي يملأ الجوهرة بالأصوات والرايات إلى طاقة تطوعية في الأحياء والحدائق والمراكز الاجتماعية! عندها يصبح المدرج مصدر إلهام للمجتمع، ويترجم عشق الاتحاد إلى عطاء حقيقي على أرض الواقع.الاتحاد، من المدرج إلى المجتمع، قصة ولاء متجددة ومسؤولية وطنية متصاعدة. هو نادٍ يثبت أن عظمته لا تُقاس فقط بالكؤوس والبطولات، بل بمدى حضوره في حياة الناس، وبقدرته على أن يكون صوتًا للرياضة وذراعًا للعطاء في آنٍ واحد.