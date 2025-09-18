نيكوس كازانتزاكيس فيلسوف يوناني وكاتب رواية زوربا اليوناني والإغواء الأخير للمسيح، وكلتا الروايتين تم تحويلهما إلى السينما ونالا شهرة عالمية واسعة.يقول كازانتزاكيس: «كيف يكون الإنسان مليئاً بالأحلام، وفجأة يصبح قلبه مقبرة، أين ذهب كل شيء؟».بِمعنى: إنّ القلب الذي كان يعجّ بالآمال يمكن أن ينقلب في لحظة إلى فراغٍ صامت، كأنّ الحياة سحبت منه، وتركت أحلامه جثثاً بلا روح.الإنسان حين يُصاب بخيبة كبرى أو يتعرّض لصدمات متراكمة، يدخل في حالة فقدان المعنى. ويسمّي علم النفس هذه الحالة «عجز التعلّم» حيث يتوقف الفرد عن المحاولة بعد أن يتكرر الفشل أو الخذلان، فيتحول الأفق الذي كان رحباً إلى جدار مغلق.هنا تختفي الأحلام فعلاً، وتُدفن تحت ركام الألم والعذاب ودموع القهر، ويتأكد أن كل ما يولد يحمل في داخله بذرة فنائه، حقيقة عرفها قبل مئات السنين أبو البقاء الرندي في رثاء دولة الأندلس وسقوطها:لِكُلِّ شَيءٍ إِذا ما تَمّ نُقصانُفَلا يُغَرَّ بِطيبِ العَيشِ إِنسانُهِيَ الأُمُورُ كَما شاهَدتُها دُوَلٌمَن سَرّهُ زَمَن ساءَتهُ أَزمانُوَهَذِهِ الدارُ لا تُبقي عَلى أَحَدٍوَلا يَدُومُ عَلى حالٍ لَها شانُبمعنى أن كل شيء يبدأ بالحياة يحمل في طياته عوامل نهايته أو زواله، وأن دوام الحياة مؤقت وزائل، وهو مفهوم فلسفي يشمل الكائنات الحية وغير الحية على حدٍّ سواء.خيبة أمل واحدة كفيلة بأن تفتح علينا أبواب الحزن كلها، وتجعلنا نرى العالم مكسوراً من الداخل، مهما تلألأ في ظاهره.فالضحكات التي كانت تخرج من قلوبنا كالعصافير، تصبح مثقلةً بأجنحة الصمت. والأحلام التي نحملها كأكاليل من نور، نضعها على أبواب المقابر.كم من قمرٍ سهرنا في ضيائه، ثم غاب إلى الأبد؟ وكم من زهرةٍ أهدتنا رحيقها، ثم طواها الذبول حتى صارت تراباً؟الحدائق الغنّاء لا تبقى غنّاء، بل تتحول أوراقها الخضراء إلى هشيمٍ يابس تدوسه الأقدام. والأجساد الغضّة التي تفيض وسامةً ونوراً، سرعان ما تذوي وتستحيل عظاماً نخرة تحت التراب.كم هو مرير أن ندرك أنّ كل ما نحبه مؤقت، وكل ما نتشبث به مهدد بالغياب. لا شيء ينجو من حكم الزمن، ولا حلم ينجو من مقصلة النهاية.وما نحن إلا شهود على رحلة الجمال من ميلاده البهي إلى قبره البارد.ولعل صدى «الأطلال» في رائعة إبراهيم ناجى يعبّر عن حالنا:يا حبيبي كل شيء بقضاء..ما بأيدينا خُلقنا تُعساءكلمات تُشبه رثاء الكون لنفسه، إذ تنوح على الأحلام التي تولد كي تُدفن، والضحكات التي تُخلق كي تذوب في الدموع.إنها مأساة الإنسان الكبرى.. أن يزرع الإنسان في قلبه بساتين زائلة، وأن يلهث وراء جمالٍ يعرف أنه سيخونه.وهكذا تتشظى الروح بين شهوة البقاء وقسوة الزوال، ويظل الحزن آخر ما يبقى حيّاً فينا.تبكينا النهايات التي تلسع الروح كما يلسعها الاغتراب في ليالٍ موحشة.تلك الضحكات التي ملأت فضاء العمر دفئاً، تنكسر فجأة وتسيل دموعاً على وجناتنا، كأنها لم تكن إلا ومضة عابرة في صحراء قاسية.