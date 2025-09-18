هي رسالة متداولة بين كل المدرجات فيها (هاتوا) هي الثابت وأسماء الأندية تتغير.....!!في أعقاب الريمونتادا النخبوية ردد جمهور الأهلي هاتوا الهلالي، في إشارة إلى مباراة الغد، التي يحل فيها الهلال ضيفاً على الأهلي وتمثل دون شك وجبة الأسبوع الفخمة......؟؟لا أخاف على الأهلي من الهلال بقدر ما أخاف على الأهلي من الأهلي....!!كلام مرسل وجدته بين سطور أحد المحبين للأهلي، فقلت له هذه المقولة كانت تردد زمان أيام هدف المغرب (بعشرة)، أما اليوم فلم يعد لها مكان في الأهلي وغيره يا صديقي....!!!المباراة تجمع الملكي والزعيم ولا مجال للاجتهاد في فرد العضلات.. بمعنى أن كل فريق يمثل حالة فنية عالية....!!وإن ذهبنا إلى القياس الفني سنجد الكفة متساوية لا فروقات تذكر من حيث موازين القوى...!إلا أن الأهلي يملك جمهوراً يشكل قوة دفع للملكي وقوة ضغط على الزعيم....!وهذه حقيقة تُقرأ وتُكتب وتُشاهد وتُسمع، وإن فصّلت قد أذهب للمتنبي....!!!(2)أتمنى ألا أرى غداً من لاعبي الأهلي ما رأيته في الشوط الأول من مباراة ناسف الأوزبكي، لأن الهلال ليس ناسف سيسمح لك مهما فعلت بالعودة....!!وأتمنى من ماتياس أن يختار التشكيل الأنسب والأجهز.....!!هي أماني أكثر منها توجيهات لأن هناك من لا يريد منا أن نطالب ماتياس ولا ننتقده....!(3)إيفان توني أعرف علاقتك الجيدة مع شباك الهلال، وأعرف قيمتك التهديفية في مثل هذه المباريات، ننتظر عودتك للتهديف بكل شوق.!ومضة«في هذا الزمن المحاط بالأعداء من كل الجهات، أبدينا الكثير من الليونة وطيبة القلب غير الضروريتين».‏- ألكسندر سولجينتسين