لم يعد الاقتصاد العالمي يعتمد فقط على السلع والخدمات المادية، بل أصبح يعيش عصراً جديداً عنوانه الاقتصاد الرقمي، حيث تُعد البيانات المورد الأهم والأكثر تأثيراً في تشكيل حركة التجارة والاستثمار. فالمؤكد أن البيانات أصبحت اليوم هي «النفط الجديد» الذي يرسم خرائط القوة والتنافس بين الدول.مع توسع التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية والخدمات السحابية، تحولت التجارة الدولية إلى فضاء جديد يتجاوز الحدود التقليدية. شركات التكنولوجيا العملاقة باتت تمتلك نفوذاً اقتصادياً يعادل دولاً كبرى، كونها تتحكم في تدفق البيانات وأساليب توظيفها. هذا التحول أوجد فرصاً غير مسبوقة للشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول أسواق عالمية دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية التقليدية.تٌعد البيانات اليوم محدداً رئيسياً للميزة التنافسية. الدول والشركات التي تستطيع جمع البيانات وتحليلها وتحويلها إلى معرفة قابلة للتطبيق تحقق مكاسب اقتصادية كبيرة. على سبيل المثال، الذكاء الاصطناعي يعتمد على توافر قواعد بيانات واسعة وعميقة، وهذا يؤكد أن التحكم في البيانات شرط أساسي للتفوق في الاقتصاد الرقمي.لا خلاف أن التحول الرقمي ممكن مهم في تطوير قطاعات مثل التعليم، والرعاية الصحية الرقمية، والخدمات المالية الإلكترونية، مما يسهم في تحسين الإنتاجية وزيادة فرص النمو الاقتصادي. في المقابل، عدم مواكبة هذا التحول قد يؤدي إلى اتساع الفجوة الرقمية ويزيد من التهميش الاقتصادي. من يتأخر عن ركب التحول الاقتصادي الرقمي سيدفع ثمن هذا التخلف عاجلاً أو أجلاً.ومن الملاحظ أن الاقتصاد الرقمي العابر للحدود يعيد تشكيل قواعد التجارة الدولية؛ فبدلاً من التركيز على السلع والخدمات المادية، أصبح الاهتمام موجهاً نحو التدفقات الرقمية التي تشمل البيانات، البرمجيات، والخدمات السحابية. هذا التحول يتطلب صياغة اتفاقيات تجارية جديدة تراعي الخصوصية وحماية البيانات وتضمن التنافس العادل. في الوقت ذاته يفرض على الدول بناء استراتيجيات وطنية للبيانات توازن بين الانفتاح والرقابة.العالم يدخل مرحلة جديدة من العولمة تقودها البيانات، حيث لم تعد الموارد الطبيعية وحدها كافية لتحديد مواقع الدول في الاقتصاد العالمي، بل أصبحت القدرة على إدارة البيانات، استثمارها، وحمايتها، هي مفتاح القوة الاقتصادية المستقبلية. وفي هذا السياق، فإن من يدرك مبكراً أن البيانات هي عملة القرن الواحد والعشرين سيكون الأقدر على صياغة مستقبله الاقتصادي والمساهمة في تشكيل النظام العالمي الجديد.