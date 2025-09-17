بات مصطلح الجنون يوظّف رياضياً للحديث عن حالة خارج نطاق المعقول..!الأهلي أمام ناسف الأوزبكي قدّم شوطاً مجنوناً في كل أحداثه بما فيها الأهداف الأربعة، التي جن معها المجانين..!لا وجهَ شبهٍ بين الشوط الأول والشوط الثاني، ففي الأول لم يكن هناك أهلي، ومن شاهد المباراة يعرف عن ماذا اتحدث..!يا ترى، ماذا دار في فترة استراحة ما بين الشوطين بين يايسله ولاعبيه..؟لا شك أن الحوار كان صاخباً، وهذا طبيعي، لكن غير الطبيعي ثورة الشوط الثاني، الذي حوت تفاصيله كل الجنون..!أحدث يايسله تغييرات إيجابية بإخراج الكسالى، وإشراك مجموعة قلبت المباراة رأساً على عقب.جميلة الأربعة، لكن الأجمل منها روح وإبداع وإمتاع الشوط الثاني.(2)خسر الاتحاد أولى مبارياته في بطولة النخبة أمام الوحدة الإماراتي (2/1)، وعمت البرامج احتجاجات على المدرب، أما صخب وسائل التواصل الاجتماعي فكان مرتفعاً وأحياناً مزعجاً..!الأكثرية ذهبوا للمدرب لوران بلان، ليس لشرح ما وقع فيه من أخطاء، بل لضرورة إلغاء عقده، وهذا أمر مقلق لصاحب القرار الذي يرى أن هذه المطالبات مبالغ فيها كون المدرب فاز بجائزة أفضل مدرب الموسم الماضي..!• ومضة:«لا بد أن يتألم مَنْ كان واسع الوجدان، عميق الشعور».‏- فيودور دوستويفسك