كان بإمكاني استخدام كلمة ألطف بكثير من كلمة «اطردوه» ولكن للأسف الشديد لم أجد أي كلمة أخرى «مناسبة» لعمل مدرب «ناوي له على نية» وهذه النية من الواضح لا يرغب في الاستمرار ومواصلة التدريب إنما يرغب في فسخ العقد من قبل الإدارة ليحصل بالتالي على تعويض مالي إذا كان هناك اتفاق ضمن شروط العقد.-المعني بهذا الكلام والذي أطالب بطرده فوراً هو مدرب الاتحاد لوران بلان لا غيره.فكل الشواهد التي أمام عيني وعيون كل من يفهم أبجديات بسيطة في كرة القدم بدءاً من معسكر إعدادي «فاشل» من خلال مباريات ودية «سيئة» جداً جداً وما ظهر به الفريق في بطولة «السوبر السعودي» والحال «المتهالك» الذي شاهده الجميع بسبب فكر مدرب عجز عن الاستفادة من طرد لاعب من نادي النصر من منتصف الشوط الأول دون إجراء تغيير سريع ليستثمر هذا الغياب ويعطي قوة إضافية للنمور، وليحدث العكس تماماً بالشوط الثاني حيث تفوق مدرب النصر خيسوس على المدرب «النائم» في العسل متقدماً بهدفين مقابل هدف.-الغريب جداً أن بلان «النائم» لم يصحو من سباته العميق إلا قبل نهاية المباراة بسبع دقائق بإجراء تغييرات تدل على أنه يطمح لتحقيق فريقه التعادل ثم يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، متناسياً ومتجاهلاً أفضلية حارس النصر بمراحل عن حارس الاتحاد بما يعطي شعوراً أو انطباعاً بعدم رغبته بالفوز وحصد اللقب، لأنه من غير المعقول إقدامه على هذا التغييرات في توقيت متأخر جداً وهو يعلم أن النهاية لن تكون في صالحه ولا الاتحاد، مما يطرح سؤالاً مهماً ومنطقياً بماذا وكيف يفكر هذا المدرب الغريب جداً.-هذه الغرابة لم تتوقف عند هذا الحد فحسب، إنما شاهدناها في ثلاث مباريات متتالية للفريق أمام الأخدود والفتح والوحدة الإماراتي، اثنتان فاز فيهما الاتحاد عبر مستويات هزيلة بسبب فكر مدرب لا وجود له في الملعب، ويتكرر المشهد مرة ثانية بطرد أهم لاعب فتحاوي دون أن يتحرك المدرب «النائم» ساكناً، وكالعادة عقب نهاية «فرجته» يجري تغييرات في الدقائق الأخيرة من المباراة، ثم شاهدنا مساء أول أمس «مهزلة» كروية لمدرب «متخاذل» بقي متفرجاً لفريقه الناقص بسبب لاعب «مطرود متهور» دون إجراء تغيير إلا في الدقائق الأخيرة من المباراة، رغم الحصار الذي واجهه الفريق الاتحادي والذي أثمر عن إحراز الوحدة للتعادل ثم هدف الفوز، وهنا أيضاً كشف عن «نواياه» الخبيثة التي بدأها من بداية المباراة عبر تشكيلة خاطئة وطريقة لعب «أي كلام» وتغييرات «نص كم».-إنني أرى مشهداً يذكرني بالمدرب نونو سانتو في الموسم ما قبل الماضي حينما طمع في الإقالة والحصول على الشرط الجزائي، «نسخة مكررة» الأصل لـ «مكر» مدربين عانى منه الاتحاد كثيراً حتى على مستوى لاعبين سعوديين أم أجانب مارسوا نفس أسلوب لوران بلان وغايتهم تبرر الوسيلة الكفيلة بطردهم بعدما «طارت الطيور بأرزاقها» ويخرج الاتحاد من المولد بلا حمص «بخفي حنين».-على إدارة الاتحاد بقيادة المهندس فهد سندي أن تدرك وتنتبه جيداً لهذه اللعبة التي تحاك بعناية فائقة، مما يتطلب اتخاذ قرار «عاجل وشجاع» بطرد بلان اليوم قبل الغد، واقترح المدرب الجزائري بن زكري الذي يجيد ثلاث لغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية، مما يسهل مهمته مع ابن جلدته بنزيما وكانتي وعوار الذين يتحدثون اللغة الفرنسية ويحقق نجاحاً أراهن عليه بقوة، وكلي ثقة فيه وفي قدراته التدريبية وشخصيته القوية.