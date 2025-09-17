الجنوب العالمي، ذلك القوس الشاسع من العالم الممتد من أمريكا اللاتينية إلى جنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادئ. وطبعًا يشمل عالمنا العربي.يشير مصطلح «الجنوب العالمي» إلى البلدان التي غالبًا ما يتم وصفها بأنها «نامية» أو «أقل نموًا» أو «غير متطورة».يعتبر الجنوب العالمي أعلى في نسبة الفقر وعدم المساواة في الدخل، وظروفه المعيشية قاسية مقارنة بـ«الشمال العالمي».استخدم مصطلح «الجنوب العالمي» لأول مرة في عام 1969 من قبل الناشط السياسي كارل أوجليسباي، الذي زعم أن الحرب في فيتنام تمثّل تاريخًا من «هيمنة الشمال على الجنوب العالمي».قبل سقوط الاتحاد السوفييتي في عام 1991، كان يشار إلى هذه الدول عادة باسم «العالم الثالث».لقد تم انتقاد ثنائية الشرق/‏الغرب وتصنيف الدول على أنها متقدّمة/‏نامية لأنها تؤدي إلى إدامة الصور النمطية وتفضيل المثل الغربية.لكن هل استبدال هذه التصنيفات بمصطلح جديد يغير من الأمر شيئًا؟لا أفهم الهوس الغربي بتصنيفنا. إن كانت النتيجة واحدة.إن هؤلاء السياسيين والمحللين يضعون نصف البشرية في سلة واحدة، لا ينطوي المصطلح على عيوب تحليلية عميقة فحسب، بل يُمثّل أيضًا عقبة أمام التفاعل الجاد مع العالم غير الغربي، ولن تزول هذه الفكرة/‏ الوهم عن عالم جماعي غير غربي وهو عالم كبير جدًا، وشديد التباين.لماذا لا يكونون أكثر دقة ويضيفون قليًلا من الكلمات لمصطلحاتهم فإذا كانوا يقصدون أفقر عشرين دولة في العالم، فلماذا لا يقولون: الدول العشرين الفقيرة في العالم، وليس دول الجنوب العالمي. وإذا كانوا يقصدون الدول المتخلفة تكنولوجيًا، فلماذا لا يقولون ذلك وليس دول العالم الثالث. أما إذا كانوا يقصدون القوى الاستعمارية السابقة الغنية من أوروبا الغربية، فلماذا يقولون «دول الشمال العالمي».