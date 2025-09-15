• دفع الأهلي ثمن الأخطاء التحكيمية أمام الاتفاق خسارة نقطتين ولا غرابة في ذلك، فمن زمان والأهلي في مضمار التحكيم هو الحلقة الأضعف وإذا عرف السبب بطل العجب.• إلا أن هذا لا يعفي مدرب الأهلي ولاعبيه من إهدار النقطتين بسبب سوء إدارة ماتياس للمباراة وضياع فرص كانت كفيلة بنصب السيرك في مرمى الاتفاق.• بقي على جدول الاستحقاقات الأهلاوية مهم وأهم على المستوى المحلي والآسيوي تحتاج إلى عمل فني ونفسي كبير من مثلث «اللعبة» مدرب ولاعبين وإداريين.• ينبغي أن يفهم ويتفهم بعض الجمهور والزملاء بأنه لا يوجد أحد محصّن من النقد في الأهلي وغير الأهلي.فالنقد جزء أصيل من أي عمل لاسيما أننا نتحدث عن كرة القدم وليس عن الذرة، وهذه اللعبة تحكمها ذاكرة جمعية معنية بالتعددية وليس الرأي الأحادي.• قلت هناك اصطفاف إعلامي هلالي نصراوي ضد الاتحاد وبنيت ذلك على ما طرح من آراء بعد مباراة الاتحاد والفتح ومن قرأ التغريدات وسمع الآراء المتلفزة يدرك عن ماذا أتحدث.أعلم يقيناً أن ثمة من يتحسّس من الحديث عن هذا الاصطفاف خاصة من الجانب النصراوي لكن هذه الحساسية ربما لها أسباب لا يعلمها إلا صديقي الجميل «مصطفى النعمي»، كون آرائه دائماً ما تتماهى مع الممكن وفنه.• ما يحدث بين النصر ولاعبه عبدالإله العمري أمر طبيعي وأقول طبيعي كون النادي حدّد مبلغ الانتقال ولم يَرُق للاتحاد وعلى هذا الأساس «تفركش» الانتقال وما بين قوسين ليست لي بل لزميل اتحادي.السؤال: ماذا لدى العمري من حب حتى يقدّمه للنصر؟أخيراً: «إذا أردت معرفة حقيقة إنسان راقب كيف يعامل الضعفاء حين يكون في موقع قوة». جي كي رولينغ.