من الواضح أن الدولة دخلت مرحلة جديدة في إصلاح سوق العقار، والكل سمع خطاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحت قبة الشورى، عندما قال:«إن أسعار السكن وصلت إلى مستوى غير مقبول بالنسبة لدخل المواطن، وإنه آن الأوان نصحح الوضع».وأكد سموه أن التعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء راح تصدر خلال شهرين فقط يعني المسألة جدّية وما فيها تأجيل.هنا نقرأ نوايا الدولة الصافية، والهدف واضح توفير سكن ميسر ومناسب لكل مواطن. لكن المشكلة أن هناك نفوسا هزيلة ما يتركون بابا إلا ويحاولون يدخلون منه بحيلة.آخر حيلهم المكشوفة ما يسمى بالهبات العقارية تجد الأرض الكبيرة تُقسم إلى قطع صغيرة، وتُسجل كهبات بين أصحابها، والهدف الحقيقي تهرّب من الرسوم، ليس كرمًا ولا عطاء.النتيجة سوق سوداء على الورق، ومواطن مسكين يطالع الأسعار وما يدري وين يروح.اللي نتمناه اليوم أن الجهات المختصة توقف هذه اللعبة من بدايتها وتجهضها بمعنى أي هبة مشبوهة تُرصد فورًا، والذي أخذ أرضًا بهبة وهمية ما يستفيد لا من قرض بنكي ولا عقاري.والذي يدخل في دوامة عقود وهمية ويوقف عند باب المحكمة، لازم يعرف أن فيه عقوبة تنتظره، لأن المحاكم مو فاضية لمسرحيات من هالنوع.الموضوع ببساطة معركة بين دولة تشتغل من أجل المواطن، وبين متحايلين يبحثون عن مصلحتهم حتى لو عطّلوا الإصلاح.المواطن يستاهل بيتا وسكنا مريحا، والمتلاعب يستاهل نظاما يوقفه عند حدّه.خلونا نقولها بصراحة الدولة تبني، والهبات الوهمية تهدم، والاختيار عندنا كلنا نكون مع الإصلاح أو مع التشويه.فالتعاون مطلوب ودحر التلاعبات مطلب الجميع.