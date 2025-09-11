الحساسية العالية جدا من النصر ومن كل ما يتعلق به ومن قضاياه وتاريخه وكافة منسوبيه (ظاهرة) تستحق الدراسة من متخصصين وعن سببها.‏هل سببها:‏* الإعلام الرسمي وشبه الرسمي في العقود الماضية؟‏* المؤسسة الرياضية؟‏* من النصراويين أنفسهم؟‏* أي سبب آخر؟‏الأكيد أنه الأكثر تغطية إعلامية محليا (خصوصاً السلبية)..منشور للأمير تركي بن خالد طرحه عبر حسابه في موقع (إكس) لفت نظري رد الزميل فهد الروقي وأنقله كما هو دون تصرف.. النصر يا سمو الأمير (ظاهرة صوتية) ولحن نشاز مزعج للسامعين..‏أجل فيه نادٍ يضع دوري درجة ثانية على أنها (بطولة دوري)..‏طبيعي بهذا الفكر تكثر فيه الظواهر السلبية مما تجعل العقلاء يستنكرونها.ما بين منشور الأمير ورد الروقي توالت الردود وخرج الحوار عن ما يقصده الأمير وتحول إلى معركة نصراوية هلالية بطلها الروقي.مغرد نصراوي قال يا فهد..‏طيّب بعد كلامك هذا وش تبي بالنصر.‏النصر مكسب لمن لا مكسب له في وسائل التواصل.أرجع لمنشور الأمير وأرى فيه من المنطق ما جعلني اتبناه لكي نصل من خلال هذا الاستبيان إلى الحقيقة التي يبحث عنها الأمير.وإن كنت أعتقد أن النصر بحاجة إلى عصف ذهني بين عشاقه لنصل إلى بيت الداء.يقول الزميل محمد الدويش: أحترم الذين أصبحوا يتجاهلون ما يطرحه (الإسقاط العنصري) على تاريخ #الهلال‏و#النصر بتكرار الحديث عن أمين تكروني وأحمد بربري (رحمهما الله)..ومضةبين منطوق لم يُقصد..‏ومقصود لم يُنطَق..‏تضيع الكثير من المحبة !‏لـ جبران خليل جبران